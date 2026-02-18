Петросян занимает пятое место после короткой программы на Олимпиаде, Ами Накаи лидирует

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла пятое место в короткой программе на Олимпийских играх-2026.
18-летняя спортсменка набрала 72,89 балла. Она чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа.
Короткую программу выиграла японка Ами Накаи (78,71 балла). Второе место заняла ее соотечественница Каори Сакамото (77,23). Третьей стала американка Алиса Лю (76,59).
Отличный старт Петросян в борьбе за медали Милана: онлайн-трансляция короткой программы Олимпиады-2026.
