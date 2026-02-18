Ричмонд
Петросян выступит в последней разминке в произвольной программе на Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян выступит в последней разминке в произвольной программе на Олимпиаде в Милане.

Источник: Спортс

Спортсменка занимает пятое место после короткой программы.

Женщины представят произвольные программы 19 февраля, начало — в 21:00 по московскому времени. Петросян выйдет на лед под 20-м стартовым номером.

Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
