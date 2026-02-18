Грузия удвоила премиальные фигуристам за серебро Олимпиады-2026

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе слушаний в парламенте сообщил о решении увеличить премиальные для выступающих в спортивных парах спортсменов. За олимпийскую медаль спортсмены должны были получить 500 тысяч лари (примерно 187 тысяч долларов) на двоих. Теперь эту сумму получит каждый из них.
«Хочу еще раз поздравить наших спортсменов с важным успехом. Впервые в истории наша страна завоевала медали на зимних Олимпийских играх, что является огромным достижением. Продолжается история успеха грузинского спорта, и особая благодарность главным творцам этой победы — Луке Берулава и Анастасии Метелкиной, а также их тренерам. Это историческая победа. Уверен, она станет залогом будущих значительных успехов в этом виде спорта и в зимних дисциплинах в целом», — сказал Кобахидзе.
В соревновании пар победили японцы Рику Миура и Рюити Кихара, бронза у Минервы Фабьен Хазе и Никиты Володина, представляющих Германию.
Серебряная медаль стала для Грузии первой в истории, завоеванной на зимних Олимпиадах. Всего Грузия завоевала 47 медалей на Олимпиадах, однако все они были добыты на летних Играх. Метелкина — уроженка Владимира. До 2020 года выступала за сборную России. Ее партнер Берулава родился в Москве. Пара тренируется в Перми под руководством Павла Слюсаренко.