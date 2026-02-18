Грузия удвоила премиальные фигуристам за серебро Олимпиады-2026

«Хочу еще раз поздравить наших спортсменов с важным успехом. Впервые в истории наша страна завоевала медали на зимних Олимпийских играх, что является огромным достижением. Продолжается история успеха грузинского спорта, и особая благодарность главным творцам этой победы — Луке Берулава и Анастасии Метелкиной, а также их тренерам. Это историческая победа. Уверен, она станет залогом будущих значительных успехов в этом виде спорта и в зимних дисциплинах в целом», — сказал Кобахидзе.