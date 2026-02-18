Гуменника не пригласили на показательные выступления на ОИ-2026

Изначально в СМИ появилась информация, что фигурист выступит на показательных прокатах Олимпийских игр, однако позднее сам фигурист заявил, что официального приглашения он не получал. Специально для показательных выступлений Гуменник привез с собой костюм Оптимуса Прайма из «Трансформеров».