Гуменника не пригласили на показательные выступления на ОИ-2026

Российский фигурист Петр Гуменник не вошел в число участников показательных выступлений на Олимпийских играх в Милане.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В список участников показательной программы вошли победитель Олимпиады в одиночном фигурном катании Михаил Шайдоров, Юма Кагияма, Сун Сато, Чха Чжун Хван, Адам Сяо Хим Фа, Илья Малинин и Даниэль Грассль.

Изначально в СМИ появилась информация, что фигурист выступит на показательных прокатах Олимпийских игр, однако позднее сам фигурист заявил, что официального приглашения он не получал. Специально для показательных выступлений Гуменник привез с собой костюм Оптимуса Прайма из «Трансформеров».

Петр Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

Победу на Олимпийских играх одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров. На втором и третьем местах оказались японцы — Юма Кагияма и Сюн Сато. Главный фаворит турнира американец Илья Малинин из-за неудачи в произвольном прокате оказался восьмым.

