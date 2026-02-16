Гуменник привез в Милан костюм Оптимуса Прайма

«Я пока еще так и не получил официальное приглашение, так что пока не знаю. Но неожиданностью в любом случае это не будет, потому что я привез с собой костюм Оптимуса Прайма. Он такой большой, но я все равно решил, что должен в Милане при возможности показать этот номер», — приводит слова Гуменника ТАСС.
Оптимус Прайм — персонаж из серии фильмов «Трансформеры». Показательные выступления состоятся 21 февраля, когда завершатся все олимпийские соревнования в фигурном катании.
23-летний Петр Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпиаде-2026 с результатом 271,21 балла. В произвольной программе россиянин исполнил пять четверных прыжков.
Победителем личного турнира у мужчин стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла). Серебро завоевал японец Юма Кагияма (280,06), бронзу — его соотечественник Сюн Сато (274,9).