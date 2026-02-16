Ричмонд
Гуменник привез в Милан костюм Оптимуса Прайма

Российский фигурист Петр Гуменник заявил, что пока не получал приглашения выступить с показательным номером на Олимпийских играх-2026.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Я пока еще так и не получил официальное приглашение, так что пока не знаю. Но неожиданностью в любом случае это не будет, потому что я привез с собой костюм Оптимуса Прайма. Он такой большой, но я все равно решил, что должен в Милане при возможности показать этот номер», — приводит слова Гуменника ТАСС.

Оптимус Прайм — персонаж из серии фильмов «Трансформеры». Показательные выступления состоятся 21 февраля, когда завершатся все олимпийские соревнования в фигурном катании.

23-летний Петр Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании на Олимпиаде-2026 с результатом 271,21 балла. В произвольной программе россиянин исполнил пять четверных прыжков.

Победителем личного турнира у мужчин стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла). Серебро завоевал японец Юма Кагияма (280,06), бронзу — его соотечественник Сюн Сато (274,9).

