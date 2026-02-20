Петросян и Гуменник стали лучшими на Олимпиаде среди европейцев

Петросян по итогам двух программ набрала 214,53 балла и заняла шестое место. Выше нее в итоговом протоколе оказались американки Амбер Гленн (214,91) и Алиса Лью (226,79), а также японки Моне Чиба (217,88), Ами Накаи (219,16) и Каори Сакамото (224,90).
Гуменник также занял шестое место, набрав за два проката 271,21 балла. Выше него расположились канадец Стивен Гоголев (273,78), кореец Чха Джунхван (273,92), японцы Сюн Сато (274,90) и Юма Кагияма (280,06), а также казахстанец Михаил Шайдоров (291,58).
Таким образом, Петросян и Гуменник стали лучшими среди представителей Европы на Олимпиаде-2026 в одиночном катании. Российские пары и танцевальные дуэты не были допущены до Игр, поскольку не получили нейтральный статус.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступали 13 российских спортсменов.