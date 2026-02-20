Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как живет Максим Траньков после ухода из фигурного катания

Максим Траньков ушел из большого спорта в 2018 году, оставив за собой два олимпийских золота и десятки титулов. Но для него этот уход стал началом нового жизненного этапа.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в парном катании Максим Траньков официально завершил спортивную карьеру более семи лет назад. Но вместо тихой жизни в тени былой славы он готовит новых чемпионов и ведет один из самых честных подкастов о фигурном катании. Подробнее о том, как живет и чем занимается трехкратный чемпион России, рассказываем в нашей статье.

Семья и личная жизнь

Максим Траньков и Татьяна Волосожар стали трехкратными родителями в мае 2024 года.
Максим Траньков и Татьяна Волосожар стали трехкратными родителями в мае 2024 года.Источник: Соцсети

В мае 2024 года у Максима Транькова и Татьяны Волосожар родился третий ребенок — сын Леонид (Лео), названный в честь дедушки Максима, мастера спорта СССР по конному спорту. В семье уже растут восьмилетняя Анжелика и четырехлетний Теодор.

Анжелика с двух лет стоит на коньках, в четыре выиграла свой первый детский турнир, а в 2024 году пошла в первый класс. Она тренируется в школе матери, но под руководством другого тренера — родители сознательно разделяют роли «мама» и «наставник».

Максим активно участвует в воспитании детей. В соцсетях он редко публикует фото малышей, но в своем Telegram-канале сразу после рождения Лени написал: «Теперь трехкратные!» — делая отсылку к своим олимпийским медалям и новому статусу отца.

Тренерская работа

Максим Траньков до 2025 года работал в тренерском штабе Этери Тутберидзе.
Максим Траньков до 2025 года работал в тренерском штабе Этери Тутберидзе.Источник: Соцсети

После ухода из спорта Траньков занялся тренерской деятельностью. Его первыми учениками стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов — пара, которая после провала на Олимпиаде в Пхенчхане (4четвертое место) рассталась с тренером Ниной Мозер. Максим взял их под свое крыло, помог перейти в группу Этери Тутберидзе и лично участвовал в подготовке к Олимпиаде в Пекине. В 2022 году «рыжики» завоевали серебро в личном турнире — прокат, который многие назвали лучшим в их карьере.

Также учениками Транькова были Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, чемпионы Европы 2020 года. После перехода из группы Тамары Москвиной в Москву они тоже влились в команду Тутберидзе, где Максим работал как старший тренер по парному катанию. Его подход — не про жесткий контроль, а про поддержку. Как признались сами спортсмены, именно в его группе они впервые почувствовали, что их ценят как людей, а не как «носителей медалей».

Правда, в ноябре 2025 года, Максим Траньков принял решение приостановить тренерскую деятельность. Сам спортсмен честно и открыто объяснил свой поступок тем, что с тремя детьми невозможно совмещать такую работу. Но он не исключил, что со временем может вернуться на тренерский пост.

Авторский подкаст

Максим Траньков ведет подкаст «Произвольная программа» на Первом канале.
Максим Траньков ведет подкаст «Произвольная программа» на Первом канале.Источник: Соцсети

Параллельно с тренерской работой Максим стал одним из самых востребованных комментаторов фигурного катания. Он работает на крупных турнирах, включая чемпионаты мира и Европы, и известен своей объективностью — даже в адрес любимых спортсменов.

Но главный его медиапроект — подкаст «Произвольная программа» на Первом канале. Там он приглашает фигуристов, тренеров и судей, задает неудобные вопросы и раскрывает закулисье, любимого миллионами, вида спорта. Например, в эфире с Бойковой и Козловским он вскрыл правду о том, почему их не пустили в командный турнир на Олимпиаде в Пекине: «Решение принималось не по спортивному принципу. Просто не захотели менять состав, хотя могли». Его подкаст стал редким пространством, где говорят не о красивых костюмах, а о реальных проблемах: давлении, несправедливости, выгорании и цене медалей.

Ледовые шоу и проекты

В 2023 году Траньков и Волосожар выступили вместе в шоу «Русский вызов».
В 2023 году Траньков и Волосожар выступили вместе в шоу «Русский вызов».Источник: Соцсети

Максим и Татьяна не отказались от выступлений полностью. Они участвовали в шоу «Ледниковый период», а в 2023 году впервые за годы снова вышли на лед вдвоем — на турнире «Русский вызов». Их номер под музыку Сен-Санса стал одним из самых трогательных моментов вечера.

Кроме того, Татьяна открыла собственный Центр фигурного катания в Москве, а Максим регулярно участвует в мастер-классах и благотворительных акциях, направленных на развитие детского спорта.

Максим Траньков после ухода из большого спорта не стал бизнесменом или политиком, как некоторые коллеги. Он остался в фигурном катании — но в новой роли: наставника, комментатора и защитника спортсменов. Сегодня он строит сообщество, где важны не только медали, но и люди, которые их добиваются.