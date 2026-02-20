Как живет Максим Траньков после ухода из фигурного катания

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в парном катании Максим Траньков официально завершил спортивную карьеру более семи лет назад. Но вместо тихой жизни в тени былой славы он готовит новых чемпионов и ведет один из самых честных подкастов о фигурном катании. Подробнее о том, как живет и чем занимается трехкратный чемпион России, рассказываем в нашей статье.
Семья и личная жизнь
В мае 2024 года у Максима Транькова и Татьяны Волосожар родился третий ребенок — сын Леонид (Лео), названный в честь дедушки Максима, мастера спорта СССР по конному спорту. В семье уже растут восьмилетняя Анжелика и четырехлетний Теодор.
Анжелика с двух лет стоит на коньках, в четыре выиграла свой первый детский турнир, а в 2024 году пошла в первый класс. Она тренируется в школе матери, но под руководством другого тренера — родители сознательно разделяют роли «мама» и «наставник».
Максим активно участвует в воспитании детей. В соцсетях он редко публикует фото малышей, но в своем Telegram-канале сразу после рождения Лени написал: «Теперь трехкратные!» — делая отсылку к своим олимпийским медалям и новому статусу отца.
Тренерская работа
После ухода из спорта Траньков занялся тренерской деятельностью. Его первыми учениками стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов — пара, которая после провала на Олимпиаде в Пхенчхане (4четвертое место) рассталась с тренером Ниной Мозер. Максим взял их под свое крыло, помог перейти в группу Этери Тутберидзе и лично участвовал в подготовке к Олимпиаде в Пекине. В 2022 году «рыжики» завоевали серебро в личном турнире — прокат, который многие назвали лучшим в их карьере.
Также учениками Транькова были Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, чемпионы Европы 2020 года. После перехода из группы Тамары Москвиной в Москву они тоже влились в команду Тутберидзе, где Максим работал как старший тренер по парному катанию. Его подход — не про жесткий контроль, а про поддержку. Как признались сами спортсмены, именно в его группе они впервые почувствовали, что их ценят как людей, а не как «носителей медалей».
Правда, в ноябре 2025 года, Максим Траньков принял решение приостановить тренерскую деятельность. Сам спортсмен честно и открыто объяснил свой поступок тем, что с тремя детьми невозможно совмещать такую работу. Но он не исключил, что со временем может вернуться на тренерский пост.
Авторский подкаст
Параллельно с тренерской работой Максим стал одним из самых востребованных комментаторов фигурного катания. Он работает на крупных турнирах, включая чемпионаты мира и Европы, и известен своей объективностью — даже в адрес любимых спортсменов.
Но главный его медиапроект — подкаст «Произвольная программа» на Первом канале. Там он приглашает фигуристов, тренеров и судей, задает неудобные вопросы и раскрывает закулисье, любимого миллионами, вида спорта. Например, в эфире с Бойковой и Козловским он вскрыл правду о том, почему их не пустили в командный турнир на Олимпиаде в Пекине: «Решение принималось не по спортивному принципу. Просто не захотели менять состав, хотя могли». Его подкаст стал редким пространством, где говорят не о красивых костюмах, а о реальных проблемах: давлении, несправедливости, выгорании и цене медалей.
Ледовые шоу и проекты
Максим и Татьяна не отказались от выступлений полностью. Они участвовали в шоу «Ледниковый период», а в 2023 году впервые за годы снова вышли на лед вдвоем — на турнире «Русский вызов». Их номер под музыку Сен-Санса стал одним из самых трогательных моментов вечера.
Кроме того, Татьяна открыла собственный Центр фигурного катания в Москве, а Максим регулярно участвует в мастер-классах и благотворительных акциях, направленных на развитие детского спорта.
Максим Траньков после ухода из большого спорта не стал бизнесменом или политиком, как некоторые коллеги. Он остался в фигурном катании — но в новой роли: наставника, комментатора и защитника спортсменов. Сегодня он строит сообщество, где важны не только медали, но и люди, которые их добиваются.