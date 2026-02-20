Как живет Максим Траньков после ухода из фигурного катания

Но главный его медиапроект — подкаст «Произвольная программа» на Первом канале. Там он приглашает фигуристов, тренеров и судей, задает неудобные вопросы и раскрывает закулисье, любимого миллионами, вида спорта. Например, в эфире с Бойковой и Козловским он вскрыл правду о том, почему их не пустили в командный турнир на Олимпиаде в Пекине: «Решение принималось не по спортивному принципу. Просто не захотели менять состав, хотя могли». Его подкаст стал редким пространством, где говорят не о красивых костюмах, а о реальных проблемах: давлении, несправедливости, выгорании и цене медалей.