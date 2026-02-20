Ричмонд
«Русские так не умеют». Ягудин — о победе американки на ОИ-2026

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин назвал справедливой победу американки Алисы Лью на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

20-летняя американка получила за свой прокат 226,79 балла и принесла США первое олимпийское золото в женском одиночном катании c 2002 года. Серебро завоевала японка Каори Сакамото (224,90), бронза досталась ее соотечественнице Ами Накаи (219,16).

«Все абсолютно справедливо. Просто так кататься, как мы видели Алису Лью, русские так не умеют. Это просто по фану… Это как у них: “Hey! How are you?” (Привет, как дела? — прим. ред.) У них все: “Have a good time. I'm just happy to be here” (Хорошо проведите время. Я просто рада быть здесь — прим. ред.). Вот в таком стиле Алиса Лью откатала. С таким прокатом», — сказал Ягудин.

Российская фигуристка Аделия Петросян набрала 214,53 балла и заняла шестое место. В начале своей программы она упала с четверного тулупа и тем самым вышла из борьбы за медали.

«Собственно, что я и говорил после короткой, чтобы выигрывать Аделии нужно два четверных, чтобы быть в тройке — один, чтобы не быть в тройке — ни одного. Первое место безоговорочное. даже неоспоримо. Каори — вторая. Тоже неоспоримо. Там уже третье место такое. Но это нас уже не волнует», — добавил Ягудин.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступали 13 российских спортсменов.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше