«Русские так не умеют». Ягудин — о победе американки на ОИ-2026

«Собственно, что я и говорил после короткой, чтобы выигрывать Аделии нужно два четверных, чтобы быть в тройке — один, чтобы не быть в тройке — ни одного. Первое место безоговорочное. даже неоспоримо. Каори — вторая. Тоже неоспоримо. Там уже третье место такое. Но это нас уже не волнует», — добавил Ягудин.