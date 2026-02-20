«Русские так не умеют». Ягудин — о победе американки на ОИ-2026

«Все абсолютно справедливо. Просто так кататься, как мы видели Алису Лью, русские так не умеют. Это просто по фану… Это как у них: “Hey! How are you?” (Привет, как дела? — прим. ред.) У них все: “Have a good time. I'm just happy to be here” (Хорошо проведите время. Я просто рада быть здесь — прим. ред.). Вот в таком стиле Алиса Лью откатала. С таким прокатом», — сказал Ягудин.
Российская фигуристка Аделия Петросян набрала 214,53 балла и заняла шестое место. В начале своей программы она упала с четверного тулупа и тем самым вышла из борьбы за медали.
«Собственно, что я и говорил после короткой, чтобы выигрывать Аделии нужно два четверных, чтобы быть в тройке — один, чтобы не быть в тройке — ни одного. Первое место безоговорочное. даже неоспоримо. Каори — вторая. Тоже неоспоримо. Там уже третье место такое. Но это нас уже не волнует», — добавил Ягудин.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступали 13 российских спортсменов.