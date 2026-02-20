Жулин — о выступлении Петросян: Явно не чемпионский прокат

«Риск прыгать четверной был оправдан. Если бы она его не прыгала, то шансов не было бы никаких вообще. У нее был обычный прокат, явно не чемпионский. Аделия совсем не вышла наверх на четверном, начала его крутить на полувысоте», — приводит слова Жулина «Советский спорт».