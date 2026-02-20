Ричмонд
Жулин — о выступлении Петросян: Явно не чемпионский прокат

Заслуженный тренер России Александр Жулин оценил прокат россиянки Аделии Петросян на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Накануне Петросян осталась за пределами призовой тройки, заняв по итогам короткой и произвольной программ шестое место с результатом 214.53 балла. После короткой программы Петросян шла на пятом месте. В произвольной программе она упала с четверного тулупа и набрала 141.64 балла.

«Риск прыгать четверной был оправдан. Если бы она его не прыгала, то шансов не было бы никаких вообще. У нее был обычный прокат, явно не чемпионский. Аделия совсем не вышла наверх на четверном, начала его крутить на полувысоте», — приводит слова Жулина «Советский спорт».

Также Жулин предположил, с чем связано падение Петросян.

«Думаю, волновалась, плюс последствия травмы. Она явно была не в самой своей лучшей форме. У нее все впереди. Девочка — умница», — приводит слова Жулина ТАСС.

Ранее в соцсетях начали распространять информацию о том, что Петросян получила серьезную травму на турнире «Открытие Байкала», который прошел в апреле 2025 года. Пользователи обсуждали, что из-за повреждения Петросян не смогла хорошо подготовиться к Олимпиаде. Позднее спортсменка опровергла эти слухи.

Чемпионкой стала представительница США Алиса Лью (226.79), второе место заняла японка Каори Сакамото (224.90), на третьей строчке расположилась ее соотечественница Ами Накаи (219.16).

Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо и завершатся в воскресенье, 22 февраля.

Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше