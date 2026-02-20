Жулин — о выступлении Петросян: Явно не чемпионский прокат

Накануне Петросян осталась за пределами призовой тройки, заняв по итогам короткой и произвольной программ шестое место с результатом 214.53 балла. После короткой программы Петросян шла на пятом месте. В произвольной программе она упала с четверного тулупа и набрала 141.64 балла.
«Риск прыгать четверной был оправдан. Если бы она его не прыгала, то шансов не было бы никаких вообще. У нее был обычный прокат, явно не чемпионский. Аделия совсем не вышла наверх на четверном, начала его крутить на полувысоте», — приводит слова Жулина «Советский спорт».
Также Жулин предположил, с чем связано падение Петросян.
«Думаю, волновалась, плюс последствия травмы. Она явно была не в самой своей лучшей форме. У нее все впереди. Девочка — умница», — приводит слова Жулина ТАСС.
Ранее в соцсетях начали распространять информацию о том, что Петросян получила серьезную травму на турнире «Открытие Байкала», который прошел в апреле 2025 года. Пользователи обсуждали, что из-за повреждения Петросян не смогла хорошо подготовиться к Олимпиаде. Позднее спортсменка опровергла эти слухи.
Чемпионкой стала представительница США Алиса Лью (226.79), второе место заняла японка Каори Сакамото (224.90), на третьей строчке расположилась ее соотечественница Ами Накаи (219.16).
Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо и завершатся в воскресенье, 22 февраля.