Рудковская ответила, был ли оправдан риск Петросян на Олимпиаде

«Все давно посчитали, что для золотой медали нужно было выполнить два четверных, а для третьего места — хотя бы один. Аделия ехала на Олимпиаду не за пятое, шестое или седьмое место, а за медаль. Чтобы обыграть Сакамото и Лью, нужно было иметь хотя бы один или два четверных», — подчеркнула она.