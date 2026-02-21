Рудковская ответила, был ли оправдан риск Петросян на Олимпиаде

Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, отметила, что риск, который взяла российская фигуристка Аделия Петросян, исполнившая четверные прыжки на зимней Олимпиаде 2026 года, оправдал себя. Ее слова передает «Советский спорт».
«Все давно посчитали, что для золотой медали нужно было выполнить два четверных, а для третьего места — хотя бы один. Аделия ехала на Олимпиаду не за пятое, шестое или седьмое место, а за медаль. Чтобы обыграть Сакамото и Лью, нужно было иметь хотя бы один или два четверных», — подчеркнула она.
По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестом месте. Золотую медаль выиграла американка Алиса Лью с результатом 226,79 балла. Серебро досталось японской фигуристке Каори Сакамото (224,90 балла), а бронзу завоевала ее соотечественница Ами Накаи с результатом 219,16 балла.
В произвольной программе Петросян ошиблась при исполнении четверного тулупа — недокрутила элемент и упала. Однако остальные элементы она выполнила успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности. В течение сезона сообщалось, что спортсменка сталкивалась с травмами, как перед отбором в сентябре, так и перед Олимпийскими играми.