Багаж Аделии Петросян потерялся по пути из Италии

Багаж российской фигуристки Аделии Петросян потерялся по пути следования из Италии в Москву, сообщает «РИА Новости Спорт».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Аделия Петросян и еще 12 спортсменов из России приняли участие в Олимпийских играх, которые прошли в Милане и Кортина-д'Ампеццо и завершились 22 февраля.

«Багаж не доставили в Москву. Это не проблема аэропорта. Возможно, его не загрузили еще в Милане», — приводит слова сотрудника аэропорта Внуково «РИА Новости Спорт».

Также сама Петросян отреагировала на инцидент.

«Да, у нас проблемы с багажом», — сказала спортсменка журналистам.

В соревнованиях одиночниц фигуристка Аделия Петросян осталась за пределами призовой тройки, заняв по итогам короткой и произвольной программ шестое место с результатом 214.53 балла. После короткой программы Петросян шла на пятом месте. В произвольной программе она упала с четверного тулупа и набрала 141.64 балла.

В соцсетях начали распространять информацию о том, что Петросян получила серьезную травму на турнире «Открытие Байкала», который прошел в апреле 2025 года. Пользователи обсуждали, что из-за повреждения Петросян не смогла хорошо подготовиться к Олимпиаде. Позднее спортсменка опровергла эти слухи.

Чемпионкой стала представительница США Алиса Лью (226.79), второе место заняла японка Каори Сакамото (224.90), на третьей строчке расположилась ее соотечественница Ами Накаи (219.16).


