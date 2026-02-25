Бывшей российской фигуристке подарили квартиру в Казахстане

Вместе с болельщиками фигуристов встречали глава НОК Казахстана Геннадий Головкин, министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, а также президент федерации фигурного катания Казахстана Ералы Байбитулы.
Шайдоров стал чемпионом в мужском одиночном катании и принес стране второе олимпийское золото в истории зимних Олимпиад. По информации источника, 21-летнему фигуристу вручили сертификат на трехкомнатную квартиру.
Самоделкина заняла 10-е место в женском одиночном катании и получила сертификат на однокомнатную квартиру. 19-летняя уроженка Москвы, занимавшаяся в академии олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, отказалась от российского спортивного гражданства в 2023 году и начала выступать за родину своей матери.
В России Самоделкина выигрывала Кубок Первого канала (2022), а также становилась победительницей и призер этапов национального Гран-при (2023). В рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU) 19-летняя фигуристка сейчас занимает 17-е место.