Бывшей российской фигуристке подарили квартиру в Казахстане

Самоделкина заняла 10-е место в женском одиночном катании и получила сертификат на однокомнатную квартиру. 19-летняя уроженка Москвы, занимавшаяся в академии олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, отказалась от российского спортивного гражданства в 2023 году и начала выступать за родину своей матери.