Олимпийский чемпион Шайдоров не включен в заявку на ЧМ в Праге

Российский фигурист Петр Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после коротких прокатов. Позднее в Международном союзе конькобежцев снова уточнили, что российские спортсмены не будут допущены до чемпионата мира.