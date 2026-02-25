Ричмонд
Олимпийский чемпион Шайдоров не включен в заявку на ЧМ в Праге

От Казахстана указан другой участник.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

ISU опубликовал предварительную заявку на чемпионат мира по фигурному катанию-2026.

В список участников мужского одиночного турнира попали 36 спортсменов (без учета запасных), в числе которых американцы Илья Малинин и Джейсон Браун, японцы Као Миура, Юма Кагияма и Сун Сато, грузин Ника Егадзе и другие.

Имени олимпийского чемпиона Игр-2026 Михаила Шайдорова в списке на данный момент нет, а от Казахстана указан Диас Джиренбаев.

Турнир пройдет в чешской Праге с 24 по 29 марта.

Напомним, 21-летний Шайдоров принес своей стране первое за 32 года золото зимних Игр.

В короткой программе личного турнира фигуристов он получил 92,94 балла, в произвольной — 198,64 балла. В сумме у него 291,58 балла.

Российский фигурист Петр Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после коротких прокатов. Позднее в Международном союзе конькобежцев снова уточнили, что российские спортсмены не будут допущены до чемпионата мира.

