Чемпионке Европы грозит тюрьма за жестокое обращение с детьми

Чемпионку Европы 2004 года и тренера по фигурному катанию Юлию Шебештьен из Венгрии подозревают в создании угрозы жизни своих несовершеннолетних подопечных, сообщает портал Telex.
В 2023 году несколько человек потребовали провести проверку методов тренировки Шебештьен, обвиняя её в физическом и психологическом насилии над детьми. Расследование было начато после того, как родители юных фигуристов, которые занимались у Шебештьен, обратились с коллективной жалобой. Они указали, что экс-фигурмстка угрожала их детям. Через два года полиция завершила расследование и выявила подозрения в угрозе для жизни несовершеннолетних.
Шебештьен, как указано в материале, обвинения отвергает, указывая, что ее методы не выходят за рамки этических норм и спортивного законодательства. Она обратилась с жалобой в прокуратуру Будапешта, однако ее жалоба была отклонена как необоснованная.
В Венгрии за создание угрозы жизни несовершеннолетнему предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком от одного до пяти лет.
Шебештьен, которой 44 года, является девятикратной чемпионкой Венгрии и участницей четырех Олимпиад. Шебештьен — первая в истории Венгрии фигуристка, сумевшая завоевать золотую медаль на чемпионате Европы.