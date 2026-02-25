Чемпионке Европы грозит тюрьма за жестокое обращение с детьми

В 2023 году несколько человек потребовали провести проверку методов тренировки Шебештьен, обвиняя её в физическом и психологическом насилии над детьми. Расследование было начато после того, как родители юных фигуристов, которые занимались у Шебештьен, обратились с коллективной жалобой. Они указали, что экс-фигурмстка угрожала их детям. Через два года полиция завершила расследование и выявила подозрения в угрозе для жизни несовершеннолетних.