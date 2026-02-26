Петр Гуменник раскрыл, как относится к Илье Малинину

— К Илье Малинину я отношусь очень положительно. Он великолепный спортсмен и, как оказалось, очень хороший человек. К нашим тёплым отношениям я тоже отношусь очень положительно.
— Удалось познакомиться на Олимпиаде с новыми фигуристами?
— Там было очень много тех, с кем я уже выступал по юниорам. Были те, с кем я выступал в детстве на юношеских соревнованиях. Помню, с Вовой Литвинцевым там вместе соревновались. Из новых, как раз, познакомился с Малининым.
— Поддерживаете общение сейчас?
— Надеюсь на личное общение. Все-таки хочется увидеть его вживую, потренироваться вместе и самое главное — вместе выступать, — передает слова Гуменника Metaratings.ru.
Петр Гуменник и Аделия Петросян поддерживали друг друга на Олимпиаде в Италии. Об этом Гуменник рассказал журналистам.
«Мы друг друга поддерживали. И я благодарен, что она хотела меня поддержать, чтобы мы вместе выступили на показательных выступлениях. Спасибо ей», — цитирует фигуриста ТАСС.
Петросян выступила с показательным номером после завершения соревнований фигуристов. Гуменник не получил приглашения от организаторов.
На XXV зимних Олимпийских играх Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в общей сложности 271,21 балла, что позволило занять 6-е место после того, как он был 12-м после короткой программы. Гуменник — действующий чемпион России и победитель финала Гран-при России.