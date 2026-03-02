Ричмонд
Трусова выступит во всех шоу Тутберидзе этой весной

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании Александра Трусова (Игнатова) примет участие во всех весенних ледовых шоу Этери Тутберидзе.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Дорогие зрители! Совсем скоро начинаются ледовые шоу Team Tutberidze. Во всех городах весеннего тура на лед выйдет Александра Трусова. Вас ждет праздник спорта, красоты, силы и вдохновения, наполненный яркими моментами и незабываемыми эмоциями. Увидимся на льду!» — говорится в сообщении в телеграм-канале команды заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Ранее Трусова показала в своем телеграм-канале, как выполняет сложный каскад прыжков из четверного лутца и тройного тулупа.

«4Lz+3T», — написала фигуристка по видеороликом.

6 августа 2025 года у Александры Трусовой и ее мужа и Макара Игнатова родился сын Михаил.

В январе Трусова выступила на официальных соревнованиях впервые с 2022 года — в ¼ финала личного турнира на чемпионате России по прыжкам спортсменка заняла девятое место из десяти участниц и не смогла выйти в полуфинал.

21-летняя Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы. В Пекине в 2022 году Трусова первой в истории Игр смогла в произвольной программе исполнить пять четверных прыжков.