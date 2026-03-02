Трусова выступит во всех шоу Тутберидзе этой весной

«Дорогие зрители! Совсем скоро начинаются ледовые шоу Team Tutberidze. Во всех городах весеннего тура на лед выйдет Александра Трусова. Вас ждет праздник спорта, красоты, силы и вдохновения, наполненный яркими моментами и незабываемыми эмоциями. Увидимся на льду!» — говорится в сообщении в телеграм-канале команды заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
Ранее Трусова показала в своем телеграм-канале, как выполняет сложный каскад прыжков из четверного лутца и тройного тулупа.
«4Lz+3T», — написала фигуристка по видеороликом.
6 августа 2025 года у Александры Трусовой и ее мужа и Макара Игнатова родился сын Михаил.
В январе Трусова выступила на официальных соревнованиях впервые с 2022 года — в ¼ финала личного турнира на чемпионате России по прыжкам спортсменка заняла девятое место из десяти участниц и не смогла выйти в полуфинал.
21-летняя Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы. В Пекине в 2022 году Трусова первой в истории Игр смогла в произвольной программе исполнить пять четверных прыжков.