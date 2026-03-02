Плющенко: Не хотел быть тренером. Но начал — и пошли результаты

Евгений Плющенко заявил, что никогда не планировал становиться тренером, а мечтал лишь открыть собственную школу и управлять ею.
«Как стал тренером? Произошло это случайно. Мы с Алексеем Николаевичем Мишиным поехали во Францию, он в 11 лет меня взял на сборы в Париж, моя первая поездка. Он меня обучил упражнениям, и я по семь часов стоял на льду и показывал каждый день», — рассказал Плющенко на форуме «Знание. Наставничество».
«Я не хотел быть тренером. Я мечтал создать свою школу, управлять, но не тренировать. Не получалось. Было много шоу после спорта, 70−80 в год. Все случилось спонтанно. Начал тренировать, пошли результаты», — добавил олимпийский чемпион.
Академию фигурного катания «Ангелы Плющенко» он открыл в апреле 2017 года. Сейчас он называет ее лучшей частной школой по медальным результатам.
Под руководством Алексея Мишина Плющенко выиграл две золотые медали Олимпийских игр, три чемпионата мира, семь чемпионатов Европы и десять чемпионатов России.