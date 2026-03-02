Роднина поддержала запрет ISU на критику судей соревнований

27 февраля стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) планирует ввести запрет на неподобающие высказывания о судьях и их решениях со стороны участников соревнований и официальных лиц их команд. Этот запрет может вступить в силу с 1 июня, если не будет возражений со стороны федераций, и будет применяться начиная с сезона-2026/2027.