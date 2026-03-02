Ричмонд
Роднина поддержала запрет ISU на критику судей соревнований

Депутат Госдумы считает, что атлеты и их тренеры не должны критиковать судейство.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию (1972, 1976, 1980) и депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина в интервью РИА Новости Спорт отметила, что спортсменам и тренерам всегда запрещали критиковать работу судей.

«Спортсмены и тренеры не имели права высказывать критику. Нам, кто принимал участие в официальных соревнованиях, всегда было это запрещено», — рассказала 76-летняя Роднина.

27 февраля стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) планирует ввести запрет на неподобающие высказывания о судьях и их решениях со стороны участников соревнований и официальных лиц их команд. Этот запрет может вступить в силу с 1 июня, если не будет возражений со стороны федераций, и будет применяться начиная с сезона-2026/2027.

2 марта двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выразил надежду, что российские фигуристы-юниоры скоро выйдут на мировую арену под российским флагом и гимном.