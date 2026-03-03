Москва
Алиса Лью дала подержать Дэниэлу Рэдклиффу медаль Олимпиады

Двукратная олимпийская чемпионка американская фигуристка Алиса Лью стала гостьей утреннего ежедневного телешоу на канале NBC Today Show.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

За кулисами Лью познакомилась с британским актером Дэниэлом Рэдклиффом, известным по роли мальчика-волшебника Гарри Поттера в фильмах, которые были сняты по книгам писательницы Джоан Роулинг.

Лью предложила надеть Рэдклиффу медаль.

«Не буду надевать ее, просто подержу. Надеть — это как будто бы украсть славу», — сказал актер.

Напомним, на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо американская фигуристка Алиса Лью завоевала две золотые награды. Она одержала победу в одиночном катании, набрав по сумме двух программ 226.79 балла, второе место заняла японка Каори Сакамото (224.90), на третьей строчке расположилась ее соотечественница Ами Накаи (219.16).

Также Лью в составе сборной США победила в командном первенстве, обойдя сборную Японии и Италии.

Российская фигуристка Аделия Петросян в соревнованиях одиночниц осталась за пределами призовой тройки, заняв по итогам короткой и произвольной программ шестое место с результатом 214.53 балла. После короткой программы Петросян шла на пятом месте. В произвольной программе она упала с четверного тулупа и набрала 141.64 балла.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершились 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступили 13 российских спортсменов.

