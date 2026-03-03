Алиса Лью дала подержать Дэниэлу Рэдклиффу медаль Олимпиады

За кулисами Лью познакомилась с британским актером Дэниэлом Рэдклиффом, известным по роли мальчика-волшебника Гарри Поттера в фильмах, которые были сняты по книгам писательницы Джоан Роулинг.
Лью предложила надеть Рэдклиффу медаль.
«Не буду надевать ее, просто подержу. Надеть — это как будто бы украсть славу», — сказал актер.
Напомним, на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо американская фигуристка Алиса Лью завоевала две золотые награды. Она одержала победу в одиночном катании, набрав по сумме двух программ 226.79 балла, второе место заняла японка Каори Сакамото (224.90), на третьей строчке расположилась ее соотечественница Ами Накаи (219.16).
Также Лью в составе сборной США победила в командном первенстве, обойдя сборную Японии и Италии.
Российская фигуристка Аделия Петросян в соревнованиях одиночниц осталась за пределами призовой тройки, заняв по итогам короткой и произвольной программ шестое место с результатом 214.53 балла. После короткой программы Петросян шла на пятом месте. В произвольной программе она упала с четверного тулупа и набрала 141.64 балла.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершились 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступили 13 российских спортсменов.