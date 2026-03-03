Москва
Загитова посетила стройку Центра фигурного катания в Казани: видео

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова побывала на стройке Центра фигурного катания в столице Республики Татарстан.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

В этом центре планируется открытие школы фигурного катания имени Алины Загитовой.

«С огромным нетерпением жду открытия Центра фигурного катания в Казани, которое состоится 30 августа! Для нас это долгожданное событие — новый этап в развитии спорта, талантов и профессионального мастерства.

Спасибо большое руководству Татарстана за поддержку и внимание к фигурному катанию — этот проект вдохновляет и открывает новые возможности для спортсменов и тренеров!» — написала Загитова в своем телеграм-канале.

Напомним, в августе 2025 года министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил о начале строительства в Казани Центра фигурного катания. Стоимость проекта составит 1,29 миллиарда рублей. Школа Алины Загитовой начнет работу 1 сентября.

Алина Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей. В июне прошлого года она дебютировала в качестве продюсера ледового шоу, представив рок-мюзикл «Ассоль».


