Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следом за Лью еще одна участница Олимпиады снялась с ЧМ-2026

Фигуристка из Швейцарии не выступит из-за травмы.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Сегодня, менее чем за две недели до старта чемпионата мира по фигурному катанию, стало известно о том, что еще одна спортсменка снялась с турнира, который пройдет в Праге.

Федерация фигурного катания Швейцарии сообщила, что лидер национальной команды Кимми Репонд не примет участия в чемпионате мира в Чехии. Причиной ее решения стала травма, которую она получила еще до Олимпийских игр в Италии. Несмотря на повреждение стопы, Репонд выступила в Милане, но не смогла продемонстрировать программы с максимальной сложностью, что привело к её 23-му месту на Олимпиаде.

«Репонд теперь будет нацелена на возвращение в соревнования в своем наилучшем состоянии перед сезоном 2026/27. Чемпионат Европы 2027 года в Лозанне станет одним из ее главных приоритетов», — говорится в пресс-релизе.

Теперь федерация и тренерская команда решили не повторять прежних ошибок и сосредоточиться на полноценном восстановлении фигуристки.

Ранее было объявлено, что победительница Олимпиады Алиса Лью приняла решение посвятить ближайшее время семье и близким, официально снявшись с чемпионата мира 2026 года, который стартует 24 марта в Праге.