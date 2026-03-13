Следом за Лью еще одна участница Олимпиады снялась с ЧМ-2026

Сегодня, менее чем за две недели до старта чемпионата мира по фигурному катанию, стало известно о том, что еще одна спортсменка снялась с турнира, который пройдет в Праге.
Федерация фигурного катания Швейцарии сообщила, что лидер национальной команды Кимми Репонд не примет участия в чемпионате мира в Чехии. Причиной ее решения стала травма, которую она получила еще до Олимпийских игр в Италии. Несмотря на повреждение стопы, Репонд выступила в Милане, но не смогла продемонстрировать программы с максимальной сложностью, что привело к её 23-му месту на Олимпиаде.
«Репонд теперь будет нацелена на возвращение в соревнования в своем наилучшем состоянии перед сезоном 2026/27. Чемпионат Европы 2027 года в Лозанне станет одним из ее главных приоритетов», — говорится в пресс-релизе.
Теперь федерация и тренерская команда решили не повторять прежних ошибок и сосредоточиться на полноценном восстановлении фигуристки.
Ранее было объявлено, что победительница Олимпиады Алиса Лью приняла решение посвятить ближайшее время семье и близким, официально снявшись с чемпионата мира 2026 года, который стартует 24 марта в Праге.