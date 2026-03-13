Следом за Лью еще одна участница Олимпиады снялась с ЧМ-2026

Федерация фигурного катания Швейцарии сообщила, что лидер национальной команды Кимми Репонд не примет участия в чемпионате мира в Чехии. Причиной ее решения стала травма, которую она получила еще до Олимпийских игр в Италии. Несмотря на повреждение стопы, Репонд выступила в Милане, но не смогла продемонстрировать программы с максимальной сложностью, что привело к её 23-му месту на Олимпиаде.