Глейхенгауз: Есть страны, которые никогда не будут рады россиянам

«Есть, конечно, страны и единичные спортсмены, команды, которые никогда не будут нам рады, скажем так. Но в большинстве своем все подходят, с тобой общаются, спрашивают: “Как дела?”, “Когда вас уже, наконец-то, допустят?”. Потому что все-таки российские спортсмены в фигурном катании во всех видах показывали всегда самый высокий уровень. Мы выигрывали все возможные турниры — олимпийские игры, чемпионаты мира, чемпионаты Европы. Конечно, без нас сложно представлять фигурное катание как полноценный вид», — заявил Глейхенгауз в интервью Иде Галич.