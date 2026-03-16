Глейхенгауз: Есть страны, которые никогда не будут рады россиянам

Хореограф рассказал об отношении к российским спортсменам зарубежом.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

Российский тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз поделился мнением об отношении иностранных участников к россиянам на Зимней Олимпиаде-2026 в Италии.

«Есть, конечно, страны и единичные спортсмены, команды, которые никогда не будут нам рады, скажем так. Но в большинстве своем все подходят, с тобой общаются, спрашивают: “Как дела?”, “Когда вас уже, наконец-то, допустят?”. Потому что все-таки российские спортсмены в фигурном катании во всех видах показывали всегда самый высокий уровень. Мы выигрывали все возможные турниры — олимпийские игры, чемпионаты мира, чемпионаты Европы. Конечно, без нас сложно представлять фигурное катание как полноценный вид», — заявил Глейхенгауз в интервью Иде Галич.

На Олимпиаде-2026 ученица Даниила Глейхенгауза, российская фигуристка Аделия Петросян, заняла шестое место в соревнованиях девушек-одиночниц.

В этом соревновании приняли участие 13 российских спортсменов, выступающих под нейтральным флагом.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше