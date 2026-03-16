Глейхенгауз объяснил критику в адрес Петросян из-за Олимпиады-2026

Российский тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз прокомментировал критику в адрес своей ученицы, российской фигуристки Аделии Петросян, из-за результатов на Зимней Олимпиаде-2026 в Италии.
"Я думаю, что в этом есть небольшая вина нашего тренерского штаба. Мы приучили всех зрителей в России к победам на олимпийских играх. В 2018 году Алина Загитова и Евгения Медведева заняли первое и второе места, в 2022 году Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе места. И, конечно же, зрители тоже ждали этого от нашей спортсменки.
Люди ждали только победы, и из-за этого у них были больше требования. Хотя мы объясняли, что это чуть-чуть другая ситуация — нас не было четыре года, для Аделии это совсем новый опыт. Все девочки, которые выигрывали олимпийские игры, до этого уже выступали на международных соревнованиях, их все знали, они выигрывали чемпионаты мира и Европы", — заявил Глейхенгауз в интервью Иде Галич.
Напомним, Петросян стала шестой по итогам Олимпиады-2026 в Италии. В произвольной программе она не смогла выполнить элемент ультра-си, упав с четверного тулупа. Для нее это были первые международные старты в карьере. С 2022 года российские фигуристы не были допущены до международных соревнований.