Тарасова о конфликте Плющенко и Тутберидзе: Не буду в этом участвовать

Заслуженный тренер СССР не стала принимать чью-либо сторону в ситуации Плющенко и Тутберидзе.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала высказывания олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который направил свои обвинения в адрес штаба Этери Тутберидзе.

«Я не буду участвовать в этой истории. Переходы разрешены в этот период, и это дело каждого. Я не хочу говорить о том, кто поступил правильно или неправильно. Переход — личное дело спортсмена и тренерского штаба», — приводит слова Тарасовой «Советский спорт».

Напомним, на прошлой неделе Никита и София Сарновские из академии «Ангелы Плющенко» перешли под руководство Тутберидзе. Тренер рассказала, что после ухода фигуристов от Плющенко мать Сарновских позвонила ей с просьбой принять детей в свою группу, добавив, что первый контакт с матерью состоялся еще в январе. В свою очередь, Плющенко заявил, что 5 марта Сергей Дудаков передал информацию тренеру его штаба о переходе Сарновских к Тутберидзе в мае, и Никита подтвердил это уже в тот день. В результате Плющенко обвинил штаб Тутберидзе в переманивании его фигуристов.