Тарасова о конфликте Плющенко и Тутберидзе: Не буду в этом участвовать

Напомним, на прошлой неделе Никита и София Сарновские из академии «Ангелы Плющенко» перешли под руководство Тутберидзе. Тренер рассказала, что после ухода фигуристов от Плющенко мать Сарновских позвонила ей с просьбой принять детей в свою группу, добавив, что первый контакт с матерью состоялся еще в январе. В свою очередь, Плющенко заявил, что 5 марта Сергей Дудаков передал информацию тренеру его штаба о переходе Сарновских к Тутберидзе в мае, и Никита подтвердил это уже в тот день. В результате Плющенко обвинил штаб Тутберидзе в переманивании его фигуристов.