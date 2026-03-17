Российский фигурист получил разрешение выступать за Германию

Российский фигурист Григорий Родин получил разрешение Международного союза конькобежцев (ISU) выступать за сборную Германии, сообщает Немецкий союз конькобежцев (DEU).
Теперь 20-летний Родин продолжит карьеру в танцах на льду вместе с Дарьей Гримм — четырёхкратной чемпионкой Германии среди юниоров и призёром юниорского чемпионата мира. Ранее Дарья каталась в паре с Михаилом Савицким.
«Наша цель — когда-нибудь выступить на международных чемпионатах и Олимпийских играх», — цитирует Гримм пресс-служба DEU.
Право на участие в турнирах для нового дуэта будет действовать с 1 мая 2026 года. Это означает, что пара сможет дебютировать на международных соревнованиях в сезоне 2026/27. Ближайшей целью будет Олимпиада-2030.
Отметим, что Григорий Родин и Дарья Гримм заключили брак в начале 2025 года, после чего летом того же года официально объявили о начале совместных тренировок.