Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Камила Валиева прыгнула тройной аксель на тренировке: видео

Российская фигуристка Камила Валиева исполнила тройной аксель на тренировке.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

31 января и 1 февраля Валиева выступала на чемпионате России по прыжкам, который стал для нее первым турниром после отбытия четырехлетней дисквалификации за употребление запрещенного препарата триметазидина. В личном турнире спортсменка не смогла выйти в финал.

19-летняя Валиева ранее приняла решение возобновить карьеру. Ей было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября. Спортсменка занимается в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. До отстранения Валиева тренировалась в группе Этери Тутберидзе.

Кубок Первого канала состоится 21—22 марта в Санкт-Петербурге в спорткомплексе «Юбилейный».