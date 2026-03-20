Камила Валиева прыгнула тройной аксель на тренировке: видео

31 января и 1 февраля Валиева выступала на чемпионате России по прыжкам, который стал для нее первым турниром после отбытия четырехлетней дисквалификации за употребление запрещенного препарата триметазидина. В личном турнире спортсменка не смогла выйти в финал.
19-летняя Валиева ранее приняла решение возобновить карьеру. Ей было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября. Спортсменка занимается в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. До отстранения Валиева тренировалась в группе Этери Тутберидзе.
