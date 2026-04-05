День в истории спорта: весной 1878 года в России прошли первые в истории соревнования по фигурному катанию

Весной 1878 года в Санкт-Петербурге, в Юсуповском саду, состоялись первые в истории России соревнования по фигурному катанию.

Источник: РИА "Новости"

Этот старт считается отправной точкой отечественного фигурного катания как организованного вида спорта: именно здесь русские любители коньков впервые вышли на лед не просто для катания, а ради спортивного соперничества.

К тому времени фигурное катание в России уже успело получить первые условия для развития. Еще в 1865 году в Юсуповском саду открылся общественный каток, который быстро стал центром притяжения для поклонников коньков и местом, где формировалась первая школа катания. Позднее именно на этом льду появилось Петербургское общество любителей бега на коньках, сыгравшее важную роль в становлении дисциплины.

Первые соревнования выглядели совсем не так, как современные турниры. Тогда не было привычной системы прыжков, дорожек и сложной произвольной программы в нынешнем виде, а само фигурное катание в России только начинало отделяться от обычного любительского катания. Тем не менее именно тот апрельский день дал импульс развитию спорта, который со временем превратился в одну из сильнейших традиций российского и мирового фигурного катания.

В дальнейшем Петербург стал одной из главных столиц этого вида спорта: уже в 1896 году здесь прошел первый чемпионат мира по фигурному катанию, а российская школа постепенно вышла на международный уровень. Соревнования 1878 года сегодня воспринимаются как историческая точка отсчета, с которой начался длинный и яркий путь фигурного катания в России.