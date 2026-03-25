Без мужей и поддержки: 3 чемпионки, которые в одиночку растят детей

Сейчас Диана выступает в паре с Глебом Смолкиным, с лета 2023 года они представляют Грузию и тренируются в Монреале. В январе 2026 года Дэвис была выбрана знаменосцем сборной Грузии на церемонии открытия Олимпийских игр в Милане. Сама Тутберидзе признается, что разлука с дочерью дается тяжело, несмотря на регулярные разговоры по видеосвязи. Этери не считает себя властной мамой и уважает решения взрослой дочери, даже когда они расходятся с ее собственными представлениями.