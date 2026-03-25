Без мужей и поддержки: 3 чемпионки, которые в одиночку растят детей

Им не с кем разделить заботы о детях. Известной гимнастке приходится поднимать сына в одиночку, тренеру мирового уровня жить вдали от дочери, а именитой велогонщице планировать беременности между Олимпиадами. Три истории о женщинах, у которых нет права на слабость.
Анна Ризатдинова: в одиночку воспитывает сына
Украинская гимнастка, призер Олимпийских игр Анна Ризатдинова после развода со скандальным экс-депутатом Александром Онищенко осталась одна с сыном Романом, которому уже восемь лет. В откровенном интервью спортсменка призналась: все заботы о ребенке легли на ее плечи. Биологический отец мальчика в его жизни не участвует.
После развода спортсменка пережила тяжелый жизненный этап. Тем не менее Ризатдинова нашла в себе силы снова вернуться к художественной гимнастике. Она выпустила книгу о 17 годах, которые она отдала спорту, и открыла собственную школу в Киеве. Несмотря на плотный рабочий график, гимнастка старается находить баланс между карьерой и материнством.
Этери Тутберидзе: в разлуке с дочерью
Прославленный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе долгие годы скрывала подробности личной жизни. В недавних интервью она впервые откровенно рассказала, почему воспитывает дочь Диану Дэвис одна, без участия мужа. Диана родилась в 2003 году в США, когда Тутберидзе работала за океаном. Об отце девочки известно крайне мало — сама Тутберидзе не любит комментировать эту тему.
В детстве Диана перенесла врачебную ошибку: после приема антибиотиков у нее развилась сенсоневральная тугоухость третьей степени. Девочка почти не слышала и была вынуждена пользоваться слуховым аппаратом. Тутберидзе приложила колоссальные усилия, чтобы вернуть дочери полноценную жизнь, но дорогостоящее лечение в Европе не принесло желаемых результатов. Из-за проблем со слухом, которые у людей с тугоухостью часто вызывают потерю координации, Этери настояла, чтобы дочь оставила одиночное катание и перешла в танцы на льду — это было безопаснее.
Сейчас Диана выступает в паре с Глебом Смолкиным, с лета 2023 года они представляют Грузию и тренируются в Монреале. В январе 2026 года Дэвис была выбрана знаменосцем сборной Грузии на церемонии открытия Олимпийских игр в Милане. Сама Тутберидзе признается, что разлука с дочерью дается тяжело, несмотря на регулярные разговоры по видеосвязи. Этери не считает себя властной мамой и уважает решения взрослой дочери, даже когда они расходятся с ее собственными представлениями.
Ольга Забелинская: трое детей и жизнь на две страны
Российская велосипедистка, многократный призер Олимпийских игр Ольга Забелинская воспитывает троих детей. Старшему Богдану 21 год, среднему Виталию — 17, младшей Эвелине — 12. Сама спортсменка долгое время жила на две страны: на Кипре и в России, и каждый раз, уезжая из дома, переживала разлуку с детьми. С 2011 года она с семьей официально живет на Кипре.
Ольга знает, как тяжело расти без отца. Ее собственный отец — олимпийский чемпион по велоспорту Сергей Сухорученков — в жизни дочери практически не участвовал, познакомились они уже взрослыми, и отношения остались сложными. Этот личный опыт повлиял на ее подход к воспитанию: она старается, чтобы дети больше времени проводили с отцом, даже несмотря на то, что основные заботы лежат на ней.
Спортсменка научилась совмещать беременность и соревнования с удивительной легкостью. С первым сыном она каталась до последнего — перестала за неделю до родов. Третью беременность планировала специально, чтобы успеть родить между двумя Олимпиадами — Лондоном-2012 и Рио-2016. Через три дня после родов она снова была на велосипеде.
Интересно, что Забелинская принципиально обходится без лекарств — и для себя, и для детей. За годы постоянных беременностей и кормлений она выработала правило: мед, чай, малина и никаких таблеток, если только не совсем чрезвычайное происшествие.
Эти три женщины живут в разных странах, занимаются разными видами спорта. Но их объединяет главное: они не ждут помощи, не жалуются и не ищут оправданий. Они просто делают то, что должны — воспитывают детей, побеждают на соревнованиях, ставят рекорды. И в одиночку справляются с тем, что многим кажется непосильным.