Загитова, Валиева и Гуменник выступят на турнире «Русский вызов»

Соревнования пройдут 4 апреля в Санкт-Петербурге. На турнире выступят олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, участники Олимпийских игр Камила Валиева и Петр Гуменник, а также двукратная чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева.
Полный список участников
- Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Евгений Семененко
- Женщины: Камила Валиева, Алина Загитова, Мария Захарова, Софья Муравьева, Софья Самодурова, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Елизавета Туктамышева, Анна Фролова, Алиса Двоеглазова
- Танцы на льду: Василиса Кагановская / Максим Некрасов, Елизавета Пасечник / Дарио Чиризано, Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин
- Дуэты: Алена Косторная / Георгий Куница, Александра Трусова / Макар Игнатов
Турнир «Русский вызов» проводится в четвертый раз. В 2023 и 2024 годах победителем соревнований становился олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, в прошлом году победил Марк Кондратюк.
В этом году призовой фонд «Русского вызова» составит 8,5 млн рублей: победитель получит 5 млн рублей, серебряный призер — 2,5 млн, бронзовый — 1 млн.