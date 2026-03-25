Загитова, Валиева и Гуменник выступят на турнире «Русский вызов»

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала предварительный состав участников турнира шоу-программ «Русский вызов».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Соревнования пройдут 4 апреля в Санкт-Петербурге. На турнире выступят олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, участники Олимпийских игр Камила Валиева и Петр Гуменник, а также двукратная чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева.

Полный список участников

  • Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Евгений Семененко
  • Женщины: Камила Валиева, Алина Загитова, Мария Захарова, Софья Муравьева, Софья Самодурова, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Елизавета Туктамышева, Анна Фролова, Алиса Двоеглазова
  • Танцы на льду: Василиса Кагановская / Максим Некрасов, Елизавета Пасечник / Дарио Чиризано, Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин
  • Дуэты: Алена Косторная / Георгий Куница, Александра Трусова / Макар Игнатов

Турнир «Русский вызов» проводится в четвертый раз. В 2023 и 2024 годах победителем соревнований становился олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, в прошлом году победил Марк Кондратюк.

В этом году призовой фонд «Русского вызова» составит 8,5 млн рублей: победитель получит 5 млн рублей, серебряный призер — 2,5 млн, бронзовый — 1 млн.

За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
Читать дальше