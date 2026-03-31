ISU убрал из произвольной мужской программы один каскад, сократив общее количество прыжков

Новый регламент опубликован на сайте ФККР.

Источник: Sport24

Международный союз конькобежцев (ISU) внес изменения в правила фигурного катания для сезона 2026/27. Новый регламент был опубликован на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФККР).

Из произвольной программы у мужчин был исключён один каскад. Теперь спортсмены могут выполнять четыре одиночных прыжка и только два каскада, либо один каскад без использования ойлера и одну комбинацию.

Произвольная программа мужчин должна быть тщательно сбалансирована и включать максимум шесть прыжковых элементов, один из которых обязательно — аксель. В программе должны быть: двойной или тройной аксель, тройной или четверной прыжок, а также каскад прыжков, состоящий из двойного и тройного прыжков, двух тройных прыжков или четверного прыжка, соединённого с двойным или тройным прыжком.

При этом ойлер не будет иметь стоимости при включении в каскад между двумя прыжками и не будет учитываться при подсчёте числа прыжков в каскаде. Ойлер разрешается выполнять между двумя прыжками только один раз в произвольной программе. Если первый прыжок каскада из двух прыжков не удаётся, элемент всё равно засчитывается как каскад. Однако в короткой программе ойлер не может входить в состав каскада прыжков.