Как растет сын Трусовой: фигуристка рассказала о Михаиле

Недавно Миша научился стоять, держась за опору. Но он у нас самоуверенный молодой человек, поэтому регулярно пытается встать и без нее, еще и держа в руках игрушки. В очередной раз убеждаюсь, что страх падений появляется у людей только во взрослом возрасте.



Сидеть на месте Миша вообще не любит. Манеж ему давно наскучил, и гулять там он соглашается только в компании с кем-то еще. То ли дело ползать по всей квартире — вот это уже куда интереснее! Кажется, пора ставить замки на все шкафы…



Осознанности тоже прибавляется. Миша уже понимает, что музыку ему включает Алиса, и смотрит прямо на нее. Он до сих пор предпочитает «Оранжевую песню»! А еще пару раз у нас получилось провести ночь только с одним кормлением. Однажды мы все сможем проспать целую ночь, но это пока только мечты", — написала Трусова в телеграм-канале, прикрепив совместные фото с сыном и мужем.