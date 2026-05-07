Тарасова: Четыре года они уничтожают нас, уничтожают профессию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила ТАСС, что российский спорт, который подвергается разрушению уже четыре года, нуждается в защите.
Ранее стало известно, что по итогам заседания исполкома Международный олимпийский комитет (МОК) не изменил ограничительные рекомендации в отношении российских спортсменов. При этом МОК рекомендовал снять санкции с белорусских атлетов в индивидуальных и командных соревнованиях.
«Мы ждем уже четыре года. Мы ждем, совершенствуемся. И что в итоге? МОК нарушает собственные принципы. Разве это справедливо? Я не понимаю, как такое может происходить. Четыре года они разрушают нас, уничтожают профессию, благодаря которой многие европейцы, американцы и японцы стали чемпионами Европы, мира, Олимпийских игр. У нас в стране уничтожают профессию. Кто будет нас защищать? Мы нуждаемся в защите», — подчеркнула Тарасова.