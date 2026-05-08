Аделина Сотникова: После первых родов вернулась на лед через три месяца

— Примечательно, что съемки клипа состоялись спустя всего три недели после появления на свет вашего второго ребенка. Расскажите, как вам удалось так быстро восстановиться, чтобы так шикарно выглядеть в кадре? Как скоро вы вернулись к тренировкам после родов? Какие ограничения в питании помогли вам добиться столь быстрых результатов?
— К тому моменту я ещё не до конца восстановилась. В этот раз мне повезло — за беременность я набрала всего 8 кг. Можно сказать, родила и практически сразу вернулась к своему весу. Ограничений в питании не было: ела то, что хотела, но, конечно, старалась придерживаться правильного рациона.
Хотя, конечно, бывали дни, когда хотелось всего и сразу — и сладкого, и солёного, и запить это газировкой. Вкусовые предпочтения были довольно странными и менялись буквально каждый день: то хотелось только фруктов, то только сладкого, то солёного. И так продолжалось три месяца до родов.
На лёд я вернулась примерно тогда же, когда проходили съёмки клипа. То есть физическая активность начала возвращаться уже через две недели после родов — сначала дома, аккуратно, без резких движений. Когда я вышла на лёд, поняла, насколько это тяжело: болело абсолютно всё. Мышцы слабые, тело слабое, живот болит, ноги подкашиваются. Я не была к этому готова…
После первых родов я вышла на лёд только спустя три месяца — и даже тогда было тяжело. А тут прошло всего три недели, и я, честно говоря, не совсем понимала, зачем это делаю (Улыбается). Просто потому, что физически было очень непросто. Первое время я буквально заново училась чувствовать своё тело на льду.
Полностью интервью Аделины читайте на проекте Леди Mail.