Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аделина Сотникова: После первых родов вернулась на лед через три месяца

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова дала интервью проекту Леди Mail, в котором рассказала о возвращении на лед после родов, о съемках в клипе Вячеслава Макарова и о работе в ледовых шоу.

Источник: РИА "Новости"

— Примечательно, что съемки клипа состоялись спустя всего три недели после появления на свет вашего второго ребенка. Расскажите, как вам удалось так быстро восстановиться, чтобы так шикарно выглядеть в кадре? Как скоро вы вернулись к тренировкам после родов? Какие ограничения в питании помогли вам добиться столь быстрых результатов?

— К тому моменту я ещё не до конца восстановилась. В этот раз мне повезло — за беременность я набрала всего 8 кг. Можно сказать, родила и практически сразу вернулась к своему весу. Ограничений в питании не было: ела то, что хотела, но, конечно, старалась придерживаться правильного рациона.

Хотя, конечно, бывали дни, когда хотелось всего и сразу — и сладкого, и солёного, и запить это газировкой. Вкусовые предпочтения были довольно странными и менялись буквально каждый день: то хотелось только фруктов, то только сладкого, то солёного. И так продолжалось три месяца до родов.

На лёд я вернулась примерно тогда же, когда проходили съёмки клипа. То есть физическая активность начала возвращаться уже через две недели после родов — сначала дома, аккуратно, без резких движений. Когда я вышла на лёд, поняла, насколько это тяжело: болело абсолютно всё. Мышцы слабые, тело слабое, живот болит, ноги подкашиваются. Я не была к этому готова…

После первых родов я вышла на лёд только спустя три месяца — и даже тогда было тяжело. А тут прошло всего три недели, и я, честно говоря, не совсем понимала, зачем это делаю (Улыбается). Просто потому, что физически было очень непросто. Первое время я буквально заново училась чувствовать своё тело на льду.

Полностью интервью Аделины читайте на проекте Леди Mail.