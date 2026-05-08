Валиева — о сезоне после дисквалификации: Думала, будет хуже

Российская фигуристка Камила Валиева оценила свой первый сезон после возвращения из-за дисквалификации за допинг.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В декабре 2025 года закончилась четырехлетняя дисквалификация Валиевой, которую она получила из-за наличия в допинг-пробе запрещенного препарата триметазидина. Незадолго до возвращения фигуристка покинула группу Этери Тутберидзе и начала тренироваться в школе Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской.

— Ты начала кататься на соревнованиях только в январе. Но с этого момента уже провела три полноценных соревнования — чемпионат России по прыжкам, Кубок Первого канала и «Русский вызов». Можешь ли ты поделиться своими впечатлениями? И, может быть, вспомнить самые яркие моменты с каждого соревнования.


— Меня не было два года, и я думала на самом деле, что будет чуточку хуже, чем все-все, что произошло со мной за эти условные три старта. Наверное, самый такой запоминающийся — это был чемпионат России по прыжкам.

— Потому что он был первым?


— Не то чтобы он был первым. Я была менее, наверное, готова.

Кубок Первого канала был, наверное, все равно более нервозный, потому что одно дело, когда ты возвращаешься и выступаешь сам за себя, ты требуешь от себя максимального, насколько это возможно. А когда появляется это командное чувство, которое помню еще со времен 2022 года, то хочешь выдать из себя максимум, прыгнуть выше своей головы. В голове я, конечно, себя тогда поднакрутила, хотела сделать больше, чем могла на тот момент, но все равно вышла, что смогла сделала.

— Это было очень достойно.


— Для первого раза, да, наверное. Насколько это возможно.

Ну, и, «Русский вызов» — это просто любовь. Потому что все в такой приятной атмосфере, — сказала Валиева в интервью на YouTube-канале «ДоброFON».