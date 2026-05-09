Ирина Роднина оценила перспективы возвращения Александры Трусовой в спорт

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина оценила текущую форму российской фигуристки Александры Трусовой (Игнатовой).

Источник: Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

Как цитирует Роднину «Советский спорт», она отметила, что спортсменка заслуживает уважения за желание вернуться в спорт и восстановление прыжков.

«Трусова заслуживает уважения за то, что захотела вернуться в фигурное катание, восстановила прыжки. Это не так просто, как кажется. Хорошо, если она выступит на соревнованиях в следующем сезоне», — заявила Роднина.

По словам олимпийской чемпионки, делать выводы о перспективах фигуристки можно будет только после официальных прокатов. «Потому что шоу и тренировки — это одно, а полноценные соревновательные программы — другое. Сейчас она чисто прыгает на шоу. Но не факт, что четверные у Трусовой будут получаться и на соревнованиях», — добавила она.

Ранее Трусова сообщила, что планирует полноценное возвращение на соревнования в следующем сезоне. Отмечается, что 21-летняя фигуристка уже исполняла четверной лутц и четверной тулуп в ходе шоу.