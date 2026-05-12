Фигурист Илья Малинин может взять паузу в карьере

21-летний спортсмен в сезоне-2025/2026 завоевал золотую медаль Олимпийских игр 2026 года в Италии в командных соревнованиях. Также он стал трехкратным чемпионом мира, победив на мировом первенстве в Праге (Чехия), и выиграл финал Гран-при.
Малинин провалил личное выступление на Олимпиаде, став лишь восьмым по итогам короткой и произвольной программ. Золото в личном первенстве сенсационно завоевал Михаил Шайдоров из Казахстана.
«Мне бы хотелось немного отдохнуть от фигурного катания. Последние четыре года перед Олимпийскими играми были тяжелыми. Поэтому я думаю, что хочу взять небольшой перерыв, будь то на полсезона или… Это действительно зависит от моего самочувствия.
Думаю, сейчас лучше сказать, что я буду раздумывать о паузе, потому что еще не совсем уверен. Я двигаюсь шаг за шагом», — заявил фигурист.
Американец стал первым в истории фигуристом, который исполнил на международных соревнованиях четверной аксель, являющийся самым сложным и «дорогим» прыжком согласно системе оценок Международного союза конькобежцев.