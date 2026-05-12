Авербух не удивится смене спортивного гражданства Муравьевой

По данным РИА Новости, 19-летняя Софья Муравьева рассматривает смену спортивного гражданства. Илья Авербух заявил, что не удивился бы такому развитию событий.
«Очень много наших спортсменов, которые понимают, что шансы пробиться в состав сборной России минимальные, поэтому принимают решение выступать за другие страны. Понятно, что Софье попасть в состав нашей национальной команды сложно. Такие рассуждения вполне реальны», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».
Ранее стало известно, что Софья Муравьева больше не работает в тренировочной группе под руководством Алексея Мишина. Муравьева занималась в группе Мишина один сезон. пециалист объяснял расставание тем, что «его планы не совпадали с жизненной позицией спортсменки». До того фигуристка работала с олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.
Софья Муравьева стала серебряным призером чемпионата России в 2024 году. В 2023-м спортсменка завоевала бронзу чемпионата. В сезоне-2022/23 фигуристка вошла в основной состав взрослой сборной России.
Илье Авербуху 52 года. В танцевальном дуэте с Ириной Лобачевой он становился серебряным призером Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити 2002 года, а также выигрывал чемпионат мира и Европы. По окончании спортивной карьеры — предприниматель, продюсер собственного ледового шоу, хореограф в фигурном катании.