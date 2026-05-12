Авербух не удивится смене спортивного гражданства Муравьевой

Ранее стало известно, что Софья Муравьева больше не работает в тренировочной группе под руководством Алексея Мишина. Муравьева занималась в группе Мишина один сезон. пециалист объяснял расставание тем, что «его планы не совпадали с жизненной позицией спортсменки». До того фигуристка работала с олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.