Почему после Олимпиады Илья Малинин начал искать виноватых и говорить об уходе

Еще до Олимпиады Илью Малинина считали непобедимым: сложнейшие четверные прыжки, три титула чемпиона мира подряд и статус главной звезды мужского фигурного катания создали идеальную репутацию. В США вокруг него выстроили образ спортсмена, который обязан брать золото и менять спорт под себя. Но Игры в Милане неожиданно стали главным провалом в его карьере. После сезона фигурист начал все чаще говорить о давлении, постоянном внимании СМИ и усталости от жизни, в которой от него ждали только побед.
Как Малинин стал главной звездой фигурного катания
О Малинине начали говорить еще несколько лет назад, когда он стал стремительно собирать юниорские титулы в США. Но по-настоящему его имя взорвало мир фигурного катания осенью 2022 года: Илья первым в истории чисто исполнил четверной аксель на официальных соревнованиях. Прыжок, который годами считался почти невозможным, моментально превратил американца в мировую суперзвезду.
После этого карьера Малинина начала развиваться с бешеной скоростью. Он выиграл чемпионаты мира 2024 и 2025 годов, несколько раз побил мировые рекорды и стал единственным фигуристом, который стабильно вставляет в программы по шесть-семь четверных прыжков. При этом Илья в последние сезоны начал активно работать над артистизмом, экспериментировать с музыкой и даже использовал собственный голос в программе олимпийского сезона.
К Олимпиаде в Милане Малинин подходил уже в статусе главной надежды американской сборной. Вокруг него выстроили почти идеальный образ будущего чемпиона: молодой гений, который умеет то, чего не делает больше никто. Именно поэтому к фигуристу было приковано так много внимания.
Почему Олимпиада стала главным провалом
Перед Играми в Милане Малинина называли главным фаворитом олимпийского турнира. Казалось, что после нескольких сезонов тотального доминирования он должен спокойно забрать золото: за спиной были мировые рекорды, победы на чемпионатах мира и репутация фигуриста, способного технически уничтожить конкурентов.
Все начиналось для него вполне успешно. В командном турнире сборная США взяла золото, и Малинин стал одним из главных героев этой победы. Но в личных соревнованиях ситуация изменилась. После неудачной произвольной программы американец оказался только восьмым — результат, который для спортсмена такого уровня выглядел настоящим шоком.
Особенно болезненным этот провал сделал контраст между ожиданиями и реальностью. Еще за несколько месяцев до Олимпиады медиа обсуждали Малинина как будущего олимпийского чемпиона и новое лицо мирового спорта. Позже сам фигурист признался, что именно Олимпиада стала для него самым тяжелым испытанием за всю карьеру.
Кого сам Малинин считает виноватым
После окончания сезона Илья Малинин неожиданно начал очень откровенно говорить о том, через что ему пришлось пройти перед Олимпиадой. В нескольких интервью фигурист признавался, что последние годы жил в режиме постоянного давления: вокруг него было слишком много внимания, ожиданий и разговоров о будущем олимпийском золоте.
Больше всего претензий у Малинина оказалось к медиа. По словам спортсмена, его слишком активно превращали в «главную надежду США», из-за чего Олимпиада постепенно стала больше похожа на бесконечное шоу вокруг одного человека. Илья рассказывал, что ему приходилось участвовать в огромном количестве съемок и интервью даже тогда, когда он сам этого не хотел. После провала камеры продолжали следить именно за его реакцией, хотя в центре внимания уже должны были быть победители турнира.
Отдельно фигурист говорил и о своем окружении. В интервью американским СМИ Малинин признался, что рядом с ним «были не лучшие люди», а некоторые решения в олимпийский сезон только усиливали стресс. Он также намекал на проблемы с федерациями и спортивной системой в целом, которые, по его мнению, не всегда понимают, что действительно нужно спортсменам перед такими стартами.
При этом со стороны его слова выглядели не обвинением, а попыткой самому разобраться, почему Олимпиада, к которой он шел несколько лет, закончилась совсем не так, как все этого ожидали.
Почему фигурист заговорил о паузе
После чемпионата мира в Праге, где Малинин выиграл золото, многим показалось, что история с олимпийским провалом наконец осталась позади. Сам фигурист тоже говорил, что на этот турнир ехал уже с совершенно другим настроем и не ожидал многого. После победы он признался, что почувствовал не столько радость, сколько огромное облегчение от окончания сезона.
Сразу после чемпионата мира Малинин уехал в шоу-туры и снова начал поражать публику сложнейшими элементами. На выступлениях он спокойно исполнял каскады из четверных прыжков, сальто и трюки, которые до сих пор не делает больше никто. Но именно тогда фигурист неожиданно начал все чаще говорить о сильной усталости и желании хотя бы ненадолго отойти от спорта.
В интервью Илья признавался, что последние четыре года перед Олимпиадой оказались для него максимально тяжелыми психологически. Сейчас он рассматривает вариант паузы — на полсезона или даже на год. По словам спортсмена, он пока сам не понимает, продолжит ли соревноваться в следующем сезоне, и хочет двигаться «шаг за шагом», больше прислушиваясь к собственному состоянию.
При этом окончательно уходить из фигурного катания Малинин явно не собирается. Даже на фоне разговоров о перерыве он остается главным магнитом ледовых шоу и по-прежнему делает на льду вещи, которые для большинства фигуристов выглядят почти невозможными.