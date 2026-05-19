Почему после Олимпиады Илья Малинин начал искать виноватых и говорить об уходе

Больше всего претензий у Малинина оказалось к медиа. По словам спортсмена, его слишком активно превращали в «главную надежду США», из-за чего Олимпиада постепенно стала больше похожа на бесконечное шоу вокруг одного человека. Илья рассказывал, что ему приходилось участвовать в огромном количестве съемок и интервью даже тогда, когда он сам этого не хотел. После провала камеры продолжали следить именно за его реакцией, хотя в центре внимания уже должны были быть победители турнира.