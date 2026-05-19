«Очень прямая». Познер восхитился Тутберидзе

— Почему вы позвали Этери Тутберидзе в свою передачу, выбрали её героиней?
— Я на свою передачу всегда звал людей, которые мне были интересны. Не потому, что человек, скажем, тренер по фигурному катанию. Этого мне недостаточно. Или, скажем, депутат Государственной думы. Причина должна быть больше. И в данном случае мне показалось, что она совершила какой-то прорыв. Что-то изменила в фигурном катании. А так как я хорошо знаю Татьяну Тарасову, очень давно и очень хорошо, мне было интересно поговорить с ней, вот с этой женщиной. Какие у неё взгляды, как это работает?
— Вы говорили, что Этери вас очаровала. Чем?
— Целым рядом вещей. Во-первых, она была очень прямая. Она отвечала на вопросы. Как интервьюеру мне всегда импонирует, когда человек отвечает на твой вопрос, а не начинает вокруг да около. Во-вторых, она умная. Меня иногда спрашивают: а что вам больше всего нравится в женщине? Я говорю: ум. Так же, как и в мужчине, кстати. Она умная, это приятно. Потом, она обаятельная, она красивая женщина. Это сочетание довольно мощное, — приводит слова Познера «Спортс».
Этери Тутберидзе воспитала трех олимпийских чемпионок: в 2014 году Юлия Липницкая выиграла золото в командном турнире, Алина Загитова и Анна Щербакова победили на Олимпийских играх в 2018 и 2022 годах соответственно. Также ученицы тренера выиграли чемпионат России в женском одиночном катании 11 раз подряд.