«Очень прямая». Познер восхитился Тутберидзе

— Я на свою передачу всегда звал людей, которые мне были интересны. Не потому, что человек, скажем, тренер по фигурному катанию. Этого мне недостаточно. Или, скажем, депутат Государственной думы. Причина должна быть больше. И в данном случае мне показалось, что она совершила какой-то прорыв. Что-то изменила в фигурном катании. А так как я хорошо знаю Татьяну Тарасову, очень давно и очень хорошо, мне было интересно поговорить с ней, вот с этой женщиной. Какие у неё взгляды, как это работает?