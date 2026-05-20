Известный француз поставил Валиевой короткую программу

Французский хореограф Бенуа Ришо сообщил, что поставил российской фигуристке Камиле Валиевой короткую программу.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«До приезда в Новогорск я не знал, какую программу мы будем ставить — короткую или произвольную. Поэтому заранее попросил Седрика Тура подготовить несколько вариантов музыки. Он очень оперативно нам помог, за что я ему очень благодарен. В итоге один из вариантов подошел, мы поставили короткую программу — и могу сказать, что эту музыку пока в фигурном катании не использовали. Это очень особенная и сильная композиция, в ней много смены ритма», — приводит слова Ришо телеграм-канал «Всем лутц!».

«Мне кажется, что Камила в таком стиле пока не каталась — и он ей невероятно подошел. Но моей идеей было не изменить ее, а построить программу вокруг самой Камилы и того, какой фигуристкой она является. Мы искали, как по-новому можно играть с музыкой, использовать движения ее тела и реберность скольжения. Это про эволюцию фигуриста — какие-то вещи были для нее новыми, особенно в работе над дорожкой шагов. Но Камила очень талантливая спортсменка и схватывает все буквально на лету», — добавил Бенуа Ришо.

В декабре 2025 года закончилась четырехлетняя дисквалификация Валиевой, которую она получила из-за наличия в допинг-пробе запрещенного препарата триметазидина. Незадолго до возвращения фигуристка покинула группу Этери Тутберидзе и начала тренироваться в школе Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской.