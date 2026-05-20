Известный француз поставил Валиевой короткую программу

«Мне кажется, что Камила в таком стиле пока не каталась — и он ей невероятно подошел. Но моей идеей было не изменить ее, а построить программу вокруг самой Камилы и того, какой фигуристкой она является. Мы искали, как по-новому можно играть с музыкой, использовать движения ее тела и реберность скольжения. Это про эволюцию фигуриста — какие-то вещи были для нее новыми, особенно в работе над дорожкой шагов. Но Камила очень талантливая спортсменка и схватывает все буквально на лету», — добавил Бенуа Ришо.