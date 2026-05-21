Как Аделия Петросян, Плющенко и Шипулин восстанавливаются после тяжелых сезонов

Процесс восстановления для спортсменов это целая наука, включающая качественный сон, питание, физиотерапию и психологическую разгрузку. В нашей статье о том, как четыре известных российских спортсмена из разных видов спорта восстанавливаются после изнурительных сезонов и перенесенных травм.
Аделия Петросян: грамотное планирование нагрузок
Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян после завоевания именной олимпийской квоты в Пекине столкнулась с типичной для спортсменов проблемой — накопленной усталостью. Вернувшись в Россию, фигуристка в своем интервью не раз признавалась, что все время хочет спать.
Несмотря на победу, которая открыла ей путь к Олимпийским играм 2026 года, Петросян не скрывала, что находится в состоянии истощения. Ее главной задачей на ближайшее время стало не наращивание сложности программ, а восстановление.
Понимая состояние фигуристки, тренеры скорректировали ее участие в контрольных прокатах. Они настояли на том, чтобы она выступила, но с облегченной программой, чтобы не перегружать организм. Такой подход — проявление грамотной стратегии, когда здоровье ставится выше сиюминутных результатов, и яркий пример того, как профессионалы планируют пик формы к главному старту.
Евгений Плющенко: перенес пять операций на позвоночнике
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко — один из самых ярких примеров того, как спортсмен может вернуться к полноценной жизни и работе после тяжелейших травм. За свою карьеру легендарный фигурист перенес пять сложнейших операций на позвоночнике.
Болельщики помнят драматичные моменты его карьеры, когда травмы едва не ставили крест на выступлениях. Однако, по словам самого Плющенко, именно пятая операция на позвоночнике стала решающей в возвращении к нормальной жизни без постоянной боли. В 2026 году 43-летний спортсмен заявил, что с позвоночником сейчас все хорошо.
Свое восстановление Плющенко выстраивает через профессиональную деятельность. Он продолжает активно работать как тренер и руководитель академии «Ангелы Плющенко». Несмотря на огромную нагрузку, связанную с тренировками учеников и организацией ледовых шоу, спортсмен чувствует себя хорошо и готов продолжать активную работу.
Елена Исинбаева: сауна и бассейн для восстановления
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева после завершения спортивной карьеры сохранила привычки, которые помогают ей восстанавливаться, несмотря на плотный график. По словам легкоатлетки, она и сейчас расслабляется так же, как во времена активных выступлений, — с помощью сауны и бассейна.
В комментариях к своему посту в социальных сетях Исинбаева рассказала, что теперь ее ежедневная тренировка — это воспитание и уход за детьми. Эта деятельность, по ее мнению, сродни полноценной спортивной нагрузке, после которой организм также требует отдыха. Поэтому она выбирает сауну и бассейн, чтобы восстановить силы. Ее подход демонстрирует, что даже после ухода из большого спорта правильные привычки остаются с человеком и помогают поддерживать качество жизни на высоком уровне.
Антон Шипулин: перетренированность и работа над ошибками
Олимпийский чемпион Сочи-2014 по биатлону Антон Шипулин на определенном этапе карьеры столкнулся с классической проблемой многих спортсменов — перетренированностью. В интервью он признавался, что в одном из сезонов организм не выдержал нагрузок, и он заболел, что в итоге выбило его из колеи.
Сам Шипулин объяснял, что проблемы были обусловлены не только болезнью, но и серьезными нагрузками на организм на протяжении всего сезона. Он брал на себя дополнительную нагрузку, запрашивая у тренера более интенсивные тренировки, хотя тот предлагал другую программу занятий. Это привело к тому, что к ключевым стартам он подошел не в оптимальной форме.
Важно, что Шипулин не стал винить обстоятельства или тренеров. Он признал, что в собственных неудачах виноват только он сам, потому что не жалел себя во время тренировок и стремился к максимальным результатам, не всегда адекватно оценивая возможности организма. Он также отметил, что на соревнованиях необходимо знать меру и дозировать нагрузки, приводя в пример других биатлонистов, пропускавших некоторые гонки Кубка мира ради сохранения формы.
Каждый из этих четырех спортсменов по-разному подходит к проблеме восстановления после тяжелого сезона или травмы. Но во всех подходах есть общие черты: всем им необходим качественный сон, переключение на другой вид деятельности и время, чтобы привести свой организм в порядок без фанатизма и спешки.