Фигуристка Горбачева вернулась на лед после операции

Бронзовый призер чемпионата России по фигурному катанию Алина Горбачева возобновила тренировки на льду после операции.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В начале сезона-2025/26 18-летняя фигуристка получила травму колена на одной из тренировок, из-за чего была вынуждена пропустить чемпионат России. В январе Горбачева перенесла операцию на мениске в одной из клиник Германии. Сообщалось, что сроки ее восстановления составят от шести до десяти месяцев, однако фигуристка вернулась к тренировкам раньше запланированного срока.

«Всем привет. Сегодня я впервые вышла на лед спустя полгода, ура! Так скучала по льду», — сказала Горбачева в видео, опубликованном в ее телеграм-канале.

В сезоне-2024/25 Горбачева завоевала бронзу на чемпионате России и серебро в финале Кубка России. В нынешнем сезоне на ее счету были серебро и бронза на этапах Гран-при. Также Горбачева является победительницей первенства страны среди юниоров (2023).

Прошлой осенью Горбачева была заявлена в качестве запасной фигуристки на квалификационный турнир к Олимпийским играм в Пекине, на котором успешно выступила Аделия Петросян.

