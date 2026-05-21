Фигуристка Горбачева вернулась на лед после операции

В начале сезона-2025/26 18-летняя фигуристка получила травму колена на одной из тренировок, из-за чего была вынуждена пропустить чемпионат России. В январе Горбачева перенесла операцию на мениске в одной из клиник Германии. Сообщалось, что сроки ее восстановления составят от шести до десяти месяцев, однако фигуристка вернулась к тренировкам раньше запланированного срока.