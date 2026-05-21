Источник: Фигуристке Жилиной одобрили переход в Азербайджан

Жилина не выступает на соревнованиях с сезона-2023/24. Весной 2025 года она подала документы на переход и компенсировала выделенные на свою подготовку средства в размере 1 миллиона рублей, но не получила открепление от федерации. Фигуристка тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и владеет несколькими элементами ультра-си.