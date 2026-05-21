Источник: Фигуристке Жилиной одобрили переход в Азербайджан

Как сообщает РИА Новости, фигуристка Вероника Жилина получила разрешение на выступление за сборную Азербайджана.

Роман Заставин
Источник: РИА "Новости"

По данным источника, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 18-летней спортсменке открепление на заседании исполкома организации, которое прошло в четверг. После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) она сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона.

Жилина не выступает на соревнованиях с сезона-2023/24. Весной 2025 года она подала документы на переход и компенсировала выделенные на свою подготовку средства в размере 1 миллиона рублей, но не получила открепление от федерации. Фигуристка тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и владеет несколькими элементами ультра-си.

Вероника Жилина — чемпионка России среди юниоров (2019, 2020), победитель этапа юниорского Гран‑при в Словакии (2021), серебряный призер юниорского чемпионата России (2023), победитель финала юниорского Гран‑при «Кубок Федерации» (2023) и победитель командного зачёта на чемпионате России по прыжкам (2022).

Сообщается, что открепление от ФФККР также получила 16-летняя Кира Трофимова, которая планирует выступление за сборную Белоруссии.