Источник: Фигуристке Жилиной одобрили переход в Азербайджан

По данным источника, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала 18-летней спортсменке открепление на заседании исполкома организации, которое прошло в четверг. После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) она сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона.
Жилина не выступает на соревнованиях с сезона-2023/24. Весной 2025 года она подала документы на переход и компенсировала выделенные на свою подготовку средства в размере 1 миллиона рублей, но не получила открепление от федерации. Фигуристка тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и владеет несколькими элементами ультра-си.
Вероника Жилина — чемпионка России среди юниоров (2019, 2020), победитель этапа юниорского Гран‑при в Словакии (2021), серебряный призер юниорского чемпионата России (2023), победитель финала юниорского Гран‑при «Кубок Федерации» (2023) и победитель командного зачёта на чемпионате России по прыжкам (2022).
Сообщается, что открепление от ФФККР также получила 16-летняя Кира Трофимова, которая планирует выступление за сборную Белоруссии.