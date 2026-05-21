Фигуристка из академии Плющенко решила выступать за Беларусь

Трофимова считалась одной из самых талантливых российских фигуристок своего возраста, но из-за различных проблем не выступала на соревнованиях с октября 2025 года. В сезоне-2023/24 она стала бронзовым призером этапа юниорского Гран-при России и заняла шестое место на первенстве России среди юниоров.