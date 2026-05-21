Фигуристка из академии Плющенко решила выступать за Беларусь

16-летняя фигуристка получила от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешение на смену спортивного гражданства. После получения специального разрешения от Международного союза конькобежцев (ISU) она сможет представлять новую страну на международных юниорских турнирах со следующего сезона, если сборную Беларуси допустят к соревнованиям.
Трофимова считалась одной из самых талантливых российских фигуристок своего возраста, но из-за различных проблем не выступала на соревнованиях с октября 2025 года. В сезоне-2023/24 она стала бронзовым призером этапа юниорского Гран-при России и заняла шестое место на первенстве России среди юниоров.
Последние годы Трофимова занималась в академии «Ангелы Плющенко» под руководством двукратного олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании Евгения Плющенко. Фигуристка рассматривалась в числе потенциальных кандидаток на участие в Олимпийских играх 2030 года во Французских Альпах.