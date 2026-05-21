Роднина — о Плющенко: Ищут разные пути, чтобы пробиться в спорте

Ирина Роднина высказалась о переходе сына Плющенко в сборную Азербайджана.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ирина Роднина прокомментировала решение российского фигуриста Александра Плющенко выступать за сборную Азербайджана.

«Многие ищут разные пути, чтобы пробиться в спорте. Не думаю, что Александр сам принял такое решение. Он выступал на российских соревнованиях, но не во всех. Думаю, что это выбор его родителей», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил, что еще рано говорить о перспективах фигуриста Александра Плющенко на Олимпийских играх.

«Перспективы будут тогда, когда он дойдет или не дойдет до Олимпийских игр. Сейчас очень рано говорить о перспективах. Это еще не актуальный вопрос», — передает слова Лакерника РИА Новости.

Александр Плющенко — сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Он выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших всероссийских стартах.