Роднина — о Плющенко: Ищут разные пути, чтобы пробиться в спорте

Ирина Роднина прокомментировала решение российского фигуриста Александра Плющенко выступать за сборную Азербайджана.
«Многие ищут разные пути, чтобы пробиться в спорте. Не думаю, что Александр сам принял такое решение. Он выступал на российских соревнованиях, но не во всех. Думаю, что это выбор его родителей», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».
Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил, что еще рано говорить о перспективах фигуриста Александра Плющенко на Олимпийских играх.
«Перспективы будут тогда, когда он дойдет или не дойдет до Олимпийских игр. Сейчас очень рано говорить о перспективах. Это еще не актуальный вопрос», — передает слова Лакерника РИА Новости.
Александр Плющенко — сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Он выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших всероссийских стартах.