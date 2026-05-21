Журова: Плющенко могут обвинить в отсутствии патриотизма

21 мая в СМИ появилась информация о смене Александром Плющенко спортивного гражданства. Фигурист будет представлять Азербайджан на протяжении пяти лет.
«Если бы это был не сын Жени Плющенко, никто бы это не обсуждал. Уверена, что в подготовку сына государство не вложило ни копейки. Евгений решил так, потому что боится, что сын потеряет международный опыт, а в 13 лет уже нужно начинать его получать. Жене надо быть готовым: в его адрес полетят обвинения в отсутствии патриотизма», — приводит слова Журовой РИА Новости.
Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр Плющенко мог перейти в сборную Азербайджана из-за высокой конкуренции в России. Такое мнение высказала серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова.
«Я не слежу за результатами Александра Плющенко. Люди ищут возможности выступать на международке, это не плохо. Так как у нас вообще все непонятно, в принципе, конкуренция достаточно серьезная даже на юниорском уровне. Тренеры, родители делают так, чтобы у ребенка было спортивное будущее. Я здесь ничего такого не вижу, это ни хорошо, ни плохо, обычная ситуация. Потеря ли для России? Я не знаю, какая у него физическая форма, что он делает, сейчас мальчишки-юниоры с набором четверных прыжков, поэтому, честно, без понятия. Мы не знаем, как он будет дальше прогрессировать. Но конкуренция в России высокая», — цитирует Леонову ТАСС,
Александру Плющенко 13 лет. Он принимает участие в ледовых шоу вместе с отцом. С 2017 года фигурист занимается в академии «Ангелы Плющенко».