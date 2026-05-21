Депутат Милонов считает, что Плющенко «допустил огромную ошибку»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал информацию о смене спортивного гражданства Александром Плющенко, сыном двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
"Плющенко допустил огромную ошибку. Его сын еще несовершеннолетний, не принимает самостоятельные решения. Ответственность здесь самого Евгения. Не знаю, зачем он это сделал. Все это время он так достойно держался, чтобы вот так некрасиво закончить. Честно, это очень неприятно. Кстати, сына Плющенко у нас поддерживали и помогали.
Несовершеннолетних я не обсуждаю, тут можно говорить только о Евгении. Получается, для него какие-то профессиональные вещи дороже, чем страна. Слава богу, что у нас огромное количество других спортсменов, которые так не поступают«, — цитирует Милонова “Советский спорт”.
Ранее стало известно, что Плющенко-младший будет выступать за сборную Азербайджана.