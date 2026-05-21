Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Милонов считает, что Плющенко «допустил огромную ошибку»

Ранее стало известно, что сын Евгения Александр Плющенко будет выступать за Азербайджан.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал информацию о смене спортивного гражданства Александром Плющенко, сыном двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

"Плющенко допустил огромную ошибку. Его сын еще несовершеннолетний, не принимает самостоятельные решения. Ответственность здесь самого Евгения. Не знаю, зачем он это сделал. Все это время он так достойно держался, чтобы вот так некрасиво закончить. Честно, это очень неприятно. Кстати, сына Плющенко у нас поддерживали и помогали.

Несовершеннолетних я не обсуждаю, тут можно говорить только о Евгении. Получается, для него какие-то профессиональные вещи дороже, чем страна. Слава богу, что у нас огромное количество других спортсменов, которые так не поступают«, — цитирует Милонова “Советский спорт”.

Ранее стало известно, что Плющенко-младший будет выступать за сборную Азербайджана.