Медведева раскрыла, на что тратит неприлично много денег

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, на что уходит большая часть бюджета.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Медведева стала героиней подкаста «На личный счет».

— Сколько стоит твоя нормальная жизнь в месяц? Что в нее обязательно входит? И без чего ты уже не готова жить?

— В основном я трачу на еду. На еду я трачу, с моей точки зрения, неприлично много. Потому что для меня важно, чтобы это были те продукты, которые и красивые, и полезные. Если ты, например, хочешь очень вкусные и очень красивые помидоры — а помидоры я люблю, и ем я их много… Я стараюсь заказывать все фермерское. А еще ведь готовить иногда лень. Ты берешь такси, садишься, едешь до ресторана, в ресторане хорошо ешь — и не один, скорее всего, а с подружками, с мамой. Наверное, у меня основная трата это такси и еда, — сказала Евгения Медведева.

Евгения Медведева — чемпионка мира 2016 и 2017 годов, а также серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В финале она уступила 1,31 балла соотечественнице Алине Загитовой, которая стала олимпийской чемпионкой. Последний раз Медведева выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года она официально объявила о завершении карьеры.