Евгения Медведева: У меня сместились приоритеты, я выхожу замуж

— Еще раз сделать свое ледовое шоу. Это все, что касается профессионализма. Мой, наверное, сейчас основной фокус по целям все‑таки больше сконцентрирован на семье. В этом году я замуж выхожу. У меня немного сменились приоритеты, добавился еще один, я стараюсь балансировать. Если по работе не получится, я все равно замуж выхожу. «Не повезло в работе — повезло в любви». Отношусь проще к профессиональным неудачам. Бывало, срывались контракты — понимаешь, что это рабочая ситуация, но и я могу тоже соскочить. Стала относиться к этому проще, — сказала Евгения Медведева в подкасте «На личный счет».