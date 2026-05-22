Евгения Медведева: У меня сместились приоритеты, я выхожу замуж

В ноябре прошлого года Медведева получила предложение руки и сердца от своего молодого человека танцора Ильдара Гайнутдинова.
— Когда у тебя свой медийный проект, когда ты чемпионка, когда у тебя ледовое шоу — какая цель следующая?
— Еще раз сделать свое ледовое шоу. Это все, что касается профессионализма. Мой, наверное, сейчас основной фокус по целям все‑таки больше сконцентрирован на семье. В этом году я замуж выхожу. У меня немного сменились приоритеты, добавился еще один, я стараюсь балансировать. Если по работе не получится, я все равно замуж выхожу. «Не повезло в работе — повезло в любви». Отношусь проще к профессиональным неудачам. Бывало, срывались контракты — понимаешь, что это рабочая ситуация, но и я могу тоже соскочить. Стала относиться к этому проще, — сказала Евгения Медведева в подкасте «На личный счет».
Евгения и Ильдар познакомились в 2024 году на проекте «Звездные танцы», после которого у них начались отношения. Свой роман Медведева и Гайнутдинов подтвердили летом 2025 года, опубликовав в соцсети совместные фотографии.
Евгения Медведева — чемпионка мира 2016 и 2017 годов, а также серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В финале она уступила 1,31 балла соотечественнице Алине Загитовой, которая стала олимпийской чемпионкой. Последний раз Медведева выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года она официально объявила о завершении карьеры.