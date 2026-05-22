Что случилось с Алиной Загитовой: почему поклонники переживают из-за ее худобы

После ухода из большого спорта Загитова стала чаще появляться в шоу, на съемках и светских мероприятиях, а вместе с этим выросло и внимание к ее образу. В соцсетях регулярно спорят, что именно изменило ее лицо: резкое похудение, брекеты, взросление или косметология. Сама Алина пластические операции отрицает и говорит, что все намного проще. При этом тема внешности для нее не новая: еще во время спортивной карьеры фигуристка сталкивалась с жесткими комментариями о весе и внешнем виде.