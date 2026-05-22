Что случилось с Алиной Загитовой: почему поклонники переживают из-за ее худобы

После ухода из большого спорта Загитова стала чаще появляться в шоу, на съемках и светских мероприятиях, а вместе с этим выросло и внимание к ее образу. В соцсетях регулярно спорят, что именно изменило ее лицо: резкое похудение, брекеты, взросление или косметология. Сама Алина пластические операции отрицает и говорит, что все намного проще. При этом тема внешности для нее не новая: еще во время спортивной карьеры фигуристка сталкивалась с жесткими комментариями о весе и внешнем виде.
После завершения карьеры Загитова сильно изменилась
Главной звездой Алину Загитову сделала Олимпиада-2018 в Пхенчхане. Тогда 15-летняя фигуристка обошла Евгению Медведеву, выиграла золото и стала одной из самых обсуждаемых спортсменок страны. К тому моменту у нее уже были победы на чемпионате Европы, чемпионате мира среди юниоров и финале Гран-при, а позже она собрала вообще все главные титулы в фигурном катании. Но уже в 2019 году Загитова объявила о паузе в карьере, а затем ушла из большого спорта.
Именно после этого поклонники начали замечать, как сильно меняется ее внешность. Лицо стало заметно худее, исчезли щеки, которые раньше делали образ Алины более подростковым, а скулы и линия челюсти стали намного резче. На новых фото и видео фигуристку регулярно сравнивают с самой собой времен Олимпиады, и многие пишут, что теперь она выглядит совсем иначе и беспокоятся, нет ли у девушки РПП.
Из-за этих изменений в соцсетях постоянно появляются разговоры о пластике и косметологии. Сама Загитова все операции отрицает и объясняет перемены похудением и брекетами. По словам фигуристки, после исправления прикуса лицо действительно стало выглядеть иначе. При этом Алина подчеркивает, что ей нравится нынешняя внешность и она принципиально не ретуширует фотографии.
Тема веса всегда преследовала спортсменку
Разговоры о внешности сопровождали Алину Загитову задолго до нынешнего похудения. Фигуристка признавалась, что еще подростком сильно комплексовала из-за щек и постоянно переживала из-за веса. По ее словам, некоторые тренеры могли называть ее «жирной», при этом в мире фигурного катания жесткий контроль за внешностью вообще считается нормой. Спортсменок регулярно взвешивают, следят за питанием и требуют сохранять очень низкий вес, потому что от этого зависят прыжки, скорость вращений и маневренность на льду. Из-за такой атмосферы многие фигуристки с подросткового возраста начинают болезненно воспринимать любые изменения внешности.
Особенно тяжело это воспринималось на фоне огромного внимания после Олимпиады. Алина была совсем юной спортсменкой, за которой следили миллионы людей, и любое изменение внешности моментально становилось темой для обсуждений. Позже Алина рассказывала, что одно время даже мечтала полностью «перекроить» лицо после завершения карьеры, потому что была недовольна собой.
С возрастом отношение к себе у фигуристки изменилось. Детская припухлость лица постепенно ушла сама, а вместе с этим ушла и часть старых комплексов. Но именно из-за ее прошлых переживаний нынешнее резкое похудение многие поклонники воспринимают особенно тревожно — слишком хорошо помнят, насколько болезненной для Загитовой была тема внешности еще во времена спорта.
Почему сама Загитова спокойно относится к обсуждениям
Сейчас Алина Загитова реагирует на все обсуждения намного спокойнее, чем несколько лет назад. Фигуристка признается, что с возрастом научилась принимать себя и перестала обращать внимание на мнение окружающих. По ее словам, она понимает, что публичность всегда будет приносить обсуждения, особенно когда внешность меняется настолько заметно.
После завершения карьеры Загитова стала чаще экспериментировать со стилем, макияжем и образами. На светских мероприятиях и съемках она регулярно появляется с новым цветом волос, ярким макияжем и непривычными для поклонников образами.
Сама фигуристка уверяет, что больше не хочет подстраиваться под чужие ожидания. Она принципиально не ретуширует снимки и спокойно относится к тому, что выглядит иначе, чем во времена Олимпиады. Но публика по-прежнему сравнивает ее с той самой 15-летней чемпионкой из Пхенчхана — именно поэтому любое изменение во внешности Загитовой вызывает настолько бурную реакцию.